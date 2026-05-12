NFL TelevisaUnivision transmitirá el Super Bowl LXI y el GP Las Vegas 2026 en Estados Unidos TelevisaUnivision anunció este martes una amplia cartera de deportes para la temporada 2026-27.

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TelevisaUnivision anunció este martes 12 de mayo su amplia cartelera de deportes que tendrá en los siguientes años, donde sobresale el nuevo acuerdo con ESPN para ser la cadena que transmita en español el Super Bowl LXI, que se jugará en el SoFi Stadium en Inglewood, California.

A través de un comunicado, se informa que TelevisaUnivision redobló su compromiso con el futbol con nuevos acuerdos con Concacaf, Conmebol y la Federación Mexicana de Futbol, ofreciendo lo mejor del futbol norteamericano, centroamericano y sudamericano.

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De igual forma, se mantiene como la casa de Selección Mexicana durante los próximos años, que complementa los acuerdosm con competencias UEFA en ViX para atender a los aficionados al futbol en todas las plataformas.

TelevisaUnivision confirmó la colaboración con Apple para llevar la Fórmula 1 y transmitirá simultáneamente el Gran Premio de Las Vegas el sábado 21 de noviembre.

"Nuestro compromiso con los aficionados hispanos al deporte en Estados Unidos es inigualable, y esto se refleja en nuestra oferta deportiva ampliada, que lleva el futbol, la Fórmula 1 y el Super Bowl a una audiencia que sigue impulsando el crecimiento de las ligas en todo el país", declaró Olek Loewenstein, presidente de Deportes Globales de TelevisaUnivision.

"Los deportes en vivo siguen desempeñando un papel fundamental en nuestra estrategia de contenido, y nuestra cartera líder en la industria en español garantiza que lleguemos a los espectadores con los momentos más importantes del deporte en todo nuestro ecosistema, con pasión, en su cultura y en su idioma".

Oferta deportiva de TelevisaUnivision para la temporada 2026-27

Super Bowl LXI

TelevisaUnivision llegó a un acuerdo con ESPN para los derechos de transmisión del Super Bowl LXI en Estados Unidos. Tras la exitosa y récord de audiencia del Super Bowl LVIII en 2024, Univision transmitirá el partido más importante del fútbol americano junto con ABC, ESPN y ESPN Deportes, ofreciendo una transmisión en español el domingo 14 de febrero de 2027.



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Concacaf: Copa Oro y Liga de Naciones

TelevisaUnivision se mantiene como la cadena oficial en español en Estados Unidos para la Copa Oro de la Concacaf y la Liga de Naciones de la Concacaf hasta 2029, a través de sus plataformas lineales y de streaming.



Conmebol: Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Las principales competiciones de futbol de clubes sudamericano se transmitirán por Univision desde 2027 hasta 2030.



Fórmula 1: Gran Premio de Las Vegas

La Fórmula 1 regresa a TelevisaUnivision en colaboración con Apple para transmitir el Gran Premio de Las Vegas 2026 el 21 de noviembre, con programación especial previa y posterior a la carrera. TelevisaUnivision también ampliará la cobertura de la Fórmula 1 de Apple TV a través de un ecosistema multiplataforma con resúmenes en Univision y TUDN, ofreciendo a los aficionados una cobertura de primer nivel durante toda la temporada.



Selección Nacional Mexicana

Prolongando su larga colaboración con la Federación Mexicana de Futbol, TelevisaUnivision seguirá ofreciendo a los aficionados la cobertura de la Selección Nacional Masculina de México a través de sus plataformas hasta 2034.



Liga MX y Liga MX Femenil