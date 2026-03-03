Liga MX Fallece Rafael del Castillo, expresidente de la Federación Mexicana de Futbol De Castillo fue presidente de la Federación Mexicana de Futbol entre 1980 y 1988.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Televisa y la Copa Mundial de la FIFA: una historia de décadas

A los 92 años de edad falleció este martes Rafael del Castillo, historico directivo del futbol mexicano.

PUBLICIDAD

Del castillo fue presidente de la Federacion Mexicana de Futbol entre 1980 y 1988, siendo parte fundamental para que México fuera sede del Mundial de 1986.

Apenas el pasado 12 de febrero la FEMEXFUT le rindió un homenaje en vida con la presencia de su familia aunque él ya no pudo estar presente por problemas de salud.

Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la FMF, lamentó el fallecimiento del ex directivo mexicano al dedicarle un mensaje a través de su cuenta de X.