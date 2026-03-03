    Liga MX

    Fallece Rafael del Castillo, expresidente de la Federación Mexicana de Futbol

    De Castillo fue presidente de la Federación Mexicana de Futbol entre 1980 y 1988.

    Por:
    Raúl Martínez
    A los 92 años de edad falleció este martes Rafael del Castillo, historico directivo del futbol mexicano.

    Del castillo fue presidente de la Federacion Mexicana de Futbol entre 1980 y 1988, siendo parte fundamental para que México fuera sede del Mundial de 1986.

    Apenas el pasado 12 de febrero la FEMEXFUT le rindió un homenaje en vida con la presencia de su familia aunque él ya no pudo estar presente por problemas de salud.

    Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la FMF, lamentó el fallecimiento del ex directivo mexicano al dedicarle un mensaje a través de su cuenta de X.

    "Lamento profundamente el sensible fallecimiento esta tarde de Rafael del Castillo, ex presidente de la FMF y un hombre fundamental en la historia del futbol en nuestro país. Mi más sentido pésame y nuestras oraciones a sus familiares y amistades", escribió Mikel Arriola.

