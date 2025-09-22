El calendario del Apertura 2025 de la Liga MX pone en agenda la Jornada 10 del campeonato mexicano con un nuevo líder tras el empate de Monterrey ante América en la fecha pasada.

Con la remontada sufrida en casa ante las Águilas (2-2), Rayados cayó al segundo puesto de la tabla. Mientras que Toluca ascendió al tercer lugar con su goleada de 0-3 sobre Chivas.

Pachuca salió de la zona directa de calificación al perder 0-2 ante Querétaro. Xolos se metió a la quinta posición con su sorpresiva victoria arrolladora de 5-0 sobre León.

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 10 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX



La actividad de la fecha 10 comienza el martes 23 de septiembre con cuatro partidos y el miércoles 21 habrá cinco compromisos.

Puebla vs. Pachuca

Este partido es el martes 23 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México por FOX y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Chivas vs. Necaxa

Este encuentro es el martes 23 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México por Amazon Prime y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por Telemundo.



Juárez vs. Pumas

El juego es el martes 23 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México en TV Azteca, y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos en Fox Deportes.



León vs. Mazatlán

El partido es este martes 23 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México en FOX; a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.

Cruz Azul vs. Querétaro

El encuentro es este miércoles 24 de septiembre a las 6:00 pm del CT de ViX y a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT en Estados Unidos en TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Tigres vs. Atlas

El juego es este miércoles 24 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México por TV Azteca, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por Fox Deportes.



Toluca vs. Monterrey

Este partido será el miércoles 24 de septiembre a las 8:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN, en Estados Unidos es a las 10:00 pm ET, 9:00 CT y 7:00 pm PT por TUDN, tudn.com y app de TUDN..

Atlético de San Luis vs. América

Este duelo será el miércoles 24 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México por ESPN y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos a través de ViX.

