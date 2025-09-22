    liga mx

    Así se juega y puedes ver la Jornada 10 de Apertura 2025

    La primera fecha doble del torneo mexicano llega esta media semana con dos partidos en especial.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Partidazo en el infierno! Así puedes ver Toluca vs. Monterrey de Liga MX

    El calendario del Apertura 2025 de la Liga MX pone en agenda la Jornada 10 del campeonato mexicano con un nuevo líder tras el empate de Monterrey ante América en la fecha pasada.

    Con la remontada sufrida en casa ante las Águilas (2-2), Rayados cayó al segundo puesto de la tabla. Mientras que Toluca ascendió al tercer lugar con su goleada de 0-3 sobre Chivas.

    Pachuca salió de la zona directa de calificación al perder 0-2 ante Querétaro. Xolos se metió a la quinta posición con su sorpresiva victoria arrolladora de 5-0 sobre León.

    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 10 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX


    La actividad de la fecha 10 comienza el martes 23 de septiembre con cuatro partidos y el miércoles 21 habrá cinco compromisos.

    • Puebla vs. Pachuca

    Este partido es el martes 23 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México por FOX y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    • Chivas vs. Necaxa

    Este encuentro es el martes 23 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México por Amazon Prime y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por Telemundo.

    • Juárez vs. Pumas

    El juego es el martes 23 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México en TV Azteca, y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos en Fox Deportes.

    • León vs. Mazatlán

    El partido es este martes 23 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México en FOX; a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.

    • Cruz Azul vs. Querétaro

    El encuentro es este miércoles 24 de septiembre a las 6:00 pm del CT de ViX y a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT en Estados Unidos en TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    • Tigres vs. Atlas

    El juego es este miércoles 24 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México por TV Azteca, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por Fox Deportes.

    • Toluca vs. Monterrey

    Este partido será el miércoles 24 de septiembre a las 8:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN, en Estados Unidos es a las 10:00 pm ET, 9:00 CT y 7:00 pm PT por TUDN, tudn.com y app de TUDN..

    • Atlético de San Luis vs. América

    Este duelo será el miércoles 24 de septiembre a las 9:00 pm del CT de México por ESPN y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos a través de ViX.

    • Santos vs. Tijuana

    El duelo será el miércoles 24 de septiembre a las 5:00 pm del CT de México y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por ViX, en ambos países.

