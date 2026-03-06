    Clásico Mundial de Beisbol

    Partidos de hoy 6 de marzo: México debuta en el Clásico Mundial Beisbol y la Liga MX

    La Selección Mexicana inicia su participación en el Clásico Mundial Beisbol, Checo Pérez busca su clasificación en Australia y la Liga MX.

    Por:Erick Morales Baca
    Video Horario y dónde ver la Jornada 10 de la Liga MX Clausura 2026

    Para este jueves 6 de marzo la actividad deportiva no cesa y podrás iniciar el día apoyando a México en el Clásico Mundial Beisbol y terminarlo apoyando a Sergio 'Checo' Pérez en la Qualy del Gran Premio de Australia de la Fórmula Uno.

    Además, no podrás perderte la actividad futbolística, tanto en España con el Celta vs. Real Madrid, como en la Liga MX, con los encuentros de Mazatlán vs. León y Necaxa vs. Pumas.

    PARTIDOS DE HOY VIERNES 6 DE MARZO

    México vs. Gran Bretaña

    Horario: A las 12:00 pm de la Ciudad de México y a las 1:00 pm del Este, 12:00 pm del Centro y 10:00 am del Pacífico en Estados Unidos.

    Celta vs. Real Madrid

    Horario: A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este, 2:00 pm del Centro y 12:00 pm del Pacífico en Estados Unidos.

    Mazatlán vs. León

    Horario: A las 7:00 pm de la Ciudad de México y a las 8:00 pm del Este, 7:00 pm del Centro y 5:00 pm del Pacífico en Estados Unidos.
    Dónde ver: Estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y la la app de TUDN.

    Práctica 3 GP Australia

    Horario: A las 7:30 pm de la Ciudad de México y a las 8:30 pm del Este, 7:30 pm del Centro y 5:30 pm del Pacífico en Estados Unidos.

    Necaxa vs. Pumas

    Horario: A las 9:00 de la Ciudad de México y a las 10:00 pm del Este, 9:00 pm del Centro y 7:00 pm del Pacífico en Estados Unidos.
    Dónde ver: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de ViX; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

    Qualy GP Australia

    Horario: A las 11:00 pm de la Ciudad de México y a las 12:00 am del Este, 11:00 pm del Centro y 9:00 pm del Pacífico en Estados Unidos.

