Désiré Doué se convitió este martes en el Golden Boy 2025 y sucede en el puesto Lamine Yama del FC Barcelona (que por reglamento ya no era elegible este año).

El galardón organizado y otorgado por el diario italiano Tuttosport se otorga al mejor futbolista menor de 21 años.

Y Doué se lo llevó gracias a su desempeño con el PSG la campaña pasada en la que el club parisino consiguió los campeonatos de la Ligue 1 y la Champions League, así como el subcampeonato del Mundial de Clubes.

Se impuso a una larga lista de 25 futbolistas finalistas que optaban por el premio. Entre ellos Arda Güler y Dean Hujsen, ambos del Real Madrid y Pau Cubarsí del FC Barcelona.

En la categoría femenil, Leah Williamson del Arsenal se llevó el premio a jugadora de año y Michelle Agyemang, también del conjunto inglés el Golden Girl Europea.

Además, Ali Barat se llevó el trofeo del agente del año y finalmente Diogo Jota, que falleció trágicamente en julio pasado, fue galardonado como el jugador del año.

Doué se une a los distintos ganadores de trofeos individuales del PSG este año, luego de que Dembélé ganó el Balón de Oro y Luis Enrique obtuvo el de mejor entrenador del año.

