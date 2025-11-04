    Futbol

    Désiré Doué es el nuevo Golden Boy

    El futbolista obtuvo el galardón que se otorga a jugadores menores de 21 años tras su excelente campaña con el PSG.

    Por:
    Omar Carrillo.

    Désiré Doué se convitió este martes en el Golden Boy 2025 y sucede en el puesto Lamine Yama del FC Barcelona (que por reglamento ya no era elegible este año).

    PUBLICIDAD

    El galardón organizado y otorgado por el diario italiano Tuttosport se otorga al mejor futbolista menor de 21 años.

    Y Doué se lo llevó gracias a su desempeño con el PSG la campaña pasada en la que el club parisino consiguió los campeonatos de la Ligue 1 y la Champions League, así como el subcampeonato del Mundial de Clubes.

    Se impuso a una larga lista de 25 futbolistas finalistas que optaban por el premio. Entre ellos Arda Güler y Dean Hujsen, ambos del Real Madrid y Pau Cubarsí del FC Barcelona.

    En la categoría femenil, Leah Williamson del Arsenal se llevó el premio a jugadora de año y Michelle Agyemang, también del conjunto inglés el Golden Girl Europea.

    Además, Ali Barat se llevó el trofeo del agente del año y finalmente Diogo Jota, que falleció trágicamente en julio pasado, fue galardonado como el jugador del año.

    Doué se une a los distintos ganadores de trofeos individuales del PSG este año, luego de que Dembélé ganó el Balón de Oro y Luis Enrique obtuvo el de mejor entrenador del año.

    Video Dembélé revela el genial detalle de Messi con él tras ganar el Balón de Oro


    Video

    Más sobre Futbol

    Los ganadores del Golden Boy
    Los ganadores del Golden Boy
    Los ganadores del Golden Boy

    Los ganadores del Golden Boy

    Fútbol
    22 fotos
    Así recibió David Beckham el título de caballero del Reino Unido
    Así recibió David Beckham el título de caballero del Reino Unido
    Así recibió David Beckham el título de caballero del Reino Unido

    Así recibió David Beckham el título de caballero del Reino Unido

    Fútbol
    13 fotos
    2 min
    La creación de la Superliga es proyecto que se podría retomar tras el fallo contra UEFA

    La creación de la Superliga es proyecto que se podría retomar tras el fallo contra UEFA

    1 min
    Thiago Messi celebra cumpleaños 13 con temática del Barcelona

    Thiago Messi celebra cumpleaños 13 con temática del Barcelona

    1 min
    Orbelín Pineda anota gol de último minuto para victoria de AEK Atenas

    Orbelín Pineda anota gol de último minuto para victoria de AEK Atenas

    Relacionados:
    FutbolUEFAGolden BoyDésiré DouéParis Saint-Germain

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX