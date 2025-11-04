Con la determinación de un Tribunal de Madrid falla contra UEFA por abuso de poder en el caso de la Superliga Europea, surge de nuevo la incertidumbre sobre la posibilidad de la creación de este torneo.

“Esta sentencia no valida el proyecto de Superliga abandonado en 2021, ni menoscaba las normas de autorización vigentes de la UEFA, adoptadas en 2022 y actualizadas en 2024, que siguen plenamente en vigor. Estas normas garantizan que cualquier competición transfronteriza se evalúe con base en criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionales".

PUBLICIDAD

Este tema se tocó en la mesa de Tercer Grado Deportivo y las opiniones fueron divididas, por un lado, apoyan la decisión del tribunal y otros que les gustaría tener una liga elite para tener juegos atractivos cada semana.

“A mí me gusta la Superliga, me parece una fantástica idea, son equipos que invierten muchísimo en el juego, es impresionante como un equipo como el Real Madrid está preocupado por cuál va a ser su siguiente figura, su siguiente paso para no perder un status, estos equipos no pueden darse el lujo de cruzar los brazos y decir, esta temporada no voy a competir, lo tienen que intentar siempre”, fue el punto de vista de David Faitelson.

“Yo creo que la FIFA y la UEFA no se manejan adecuadamente. Esto no tiene que ver con el Real Madrid, podría llamarse el equipo que sea, pero por qué invierte tanto el Real Madrid, porque gana más porque los criterios de la competencia ya le favorecen, desde el cociente, que ahora con el formato de fase de liga le permiten una y otra vez clasificarse fácilmente a la Champions en caso de que no sea campeón en su liga, eso les genera una bola de nieve en la que cada vez ganan más y lógicamente lo tienen que reinvertir”, opinó Marion Reimers quien no está de acuerdo con la creación de este tipo de competencia.