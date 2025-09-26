Palestina reclama a FIFA y UEFA la suspensión inmediata de Israel

Video Palestina solicita a FIFA y UEFA la suspensión inmediata de Israel

El presidente de la Asociación Palestina de Fútbol (PFA), Gen Jibril Rajoub, solicitó de forma urgente a la FIFA y a la UEFA adoptar medidas contra Israel, al señalar que “el futbol no puede permanecer neutral ante el genocidio y la ocupación” y que los estatutos de ambos organismos “exigen actuar”.

En cartas remitidas a Zúrich y Nyon, Rajoub pidió revisar el estatus de la Asociación Israelí (IFA), excluir a los clubes asentados en territorios ocupados y abrir una investigación independiente sobre dirigentes, jugadores y aficionados israelíes por incitación, apoyo a acciones militares, racismo y discriminación.

Además, reclamó medidas para proteger la infraestructura deportiva en Gaza y Cisjordania.

El dirigente denunció la destrucción de instalaciones, la cancelación de ligas y el asesinato de al menos 416 futbolistas y directivos desde octubre de 2023, una cuarta parte menores.

Rajoub también recordó precedentes de suspensiones impuestas a Sudáfrica, Yugoslavia y Rusia y señala que "cada momento en que la FIFA no toma medidas decisivas erosiona aún más sus Estatutos, sus valores proclamados y su posición moral"..