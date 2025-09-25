    UEFA

    UEFA debatirá la posible suspensión de Israel de todos sus torneos

    En medio de presiones de la ONU, el organismo europeo analizará la continuidad de la selección y de los clubes israelíes en competiciones.

    Jaime Bernal.
    La UEFA estudia la suspensión de Israel y sus clubes de sus torneos.
    La UEFA evaluará la próxima semana el futuro de Israel en las competiciones internacionales, con un ambiente mayoritariamente favorable a una suspensión.

    De acuerdo con The Times, “ la mayor parte de los miembros del comité ejecutivo están a favor de la suspensión de Israel”, tras el pronunciamiento de ocho expertos de la ONU, incluida el de la relatora Francesca Albanese, que instaron a FIFA y UEFA a apartar a la selección israelí “ como respuesta al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado”.

    El precedente de Rusia, apartada de los torneos europeos desde la invasión de Ucrania en 2022, pesa en las discusiones. Una decisión de la UEFA, sin embargo, no tendría que ir acompañada por FIFA, aunque dejaría a esta última en una posición incómoda respecto al Mundial 2026, donde Israel pelea por un cupo en su grupo, detrás de Noruega e Italia.

    En el plano de clubes, el Maccabi Tel Aviv, único representante israelí esta temporada, ya enfrentó fuertes protestas en Grecia frente al PAOK.

    En agosto, la UEFA mostró en la Supercopa un mensaje contra la violencia hacia civiles y niños, sin mencionar a Israel. Tras la muerte del exfutbolista palestino Suleiman al Obeid, Mohamed Salah cuestionó a la organización: “¿Podían decirnos cómo, dónde y por qué murió?”.

    Los expertos de la ONU subrayaron que el boicot “ debe dirigirse al Estado de Israel y no a los jugadores individuales”.

