Partidos hoy domingo 19 de enero | Liga MX, mexicanos en Europa y NFL

Este domingo habrá mucha actividad deportiva, con el cierre de la Jornada 2 de la Liga MX, además varios clubes donde militan mexicanos tendrán partidos en el futbol Europa, siguen los playoffs la NFL y también un juegos de la Liga MX Femenil.

En la Liga MX está el juego entre Querétaro y Pumas, mientras que en la Liga MX Femenil Rayadas se enfrenta a Puebla.

En Europa el Anderlecht enfrenta al Cortrique, choque donde puede debutar César ‘Chino’ Huerta, mientras que el AVS de Guillermo Ochoa visita al Nacional en Portugal y el AEK de Orbelín Pineda se medirá contra el Panathinaikos en un duelazo en la Grecia.

Además, en España, el Real Madrid jugará frente a Las Palmas en el Santiago Bernabéu.

Por si fuera poco, la NFL sigue con sus Playoffs con los partidos Rams vs. Eagles y Ravens vs. Bills.

Partidos de hoy domingo 19 de enero

Liga MX





Querétaro vs. Pumas

El partido arranca a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Y en Estados Unidos a las 6:00 pm ET, a las 5:00 pm CT y a las 3:00 pm PT. Este duelo lo puedes ver en los Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y app TUDN. Liga MX Femenil





Rayadas vs. Puebla

El partido arranca a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Y en Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. Este duelo lo puedes ver en Méxioc y los Estados Unidos por ViX. Jupiler Pro League

· Cortrique vs. Anderlecht

El juego se celebrará a las 6:30 am tiempo del centro de México. Mientras en Estados Unidos será a las 7:30 am ET, a las 6:30 am CT y a las 4:30 am PT

La Liga





Real Madrid vs. Las Palmas

El partido se celebrará a las 9:15 am tiempo del centro de México. Mientras en Estados Unidos será a las 10:15 am ET, a las 9:15 am CT y a las 7:15 am PT Primeira Liga





Nacional vs. AVS

El juego inicia a las 9:30 am tiempo del centro de México. Y en Estados Unidos a las 10:30 am ET, a las 9:30 am CT y a las 7:30 am PT. Liga de Grecia





Panathinaikos vs. AEK

Este encuentro amistoso inicia a las 12:30 pm tiempo del centro de México. Y en Estados Unidos a las 1:30 pm ET, a las 12:30 pm CT y a las 10:30 am PT. NFL Playoffs





Rams vs. Eagles

Este duelo de la ronda divisional de inicio a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. La transmisión en México de este duelo la puedes seguir por Canal 5. · Ravens vs. Bills

Este juego arranca a las 5:30 pm tiempo del centro de México. Y en los Estados Unidos a las 6:30 pm ET, a las 5:30 pm CT y a las 3:30 pm PT