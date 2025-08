Partidos de hoy 3 de agosto: La Leagues Cup entra en etapa seria y hay mexicanos en Europa

Aunque no habrá Liga MX este fin de semana, este sábado 3 de agosto continúa la Leagues Cup con partidos de alto calibre en todos los frentes y la Copa América Femenina tendrá su duelo por el campeonato

La jornada la iniciarán César Montes y el Lokomotiv cuando en la liga de Rusia enfrenten al Nizhniy.

Luego de Leagues Cup entrará en acción con los duelos entre Orlando City vs. Atlas, Inter Miami vs. Necaxa, Pumas vs. Atlanta United, América vs. Minnesota, Real Salt Lake vs. Atlético de San Luis y Portland Timbers vs. Querétaro.

Finalmente, en la Copa America Femenina, Brasil y Colombia disputarán el juego por el título del torneo de la Conmebol.

PARTIDOS DE HOY SÁBADO 2 DE AGOSTO DEL 2025

Liga de Rusia

- Nizhniy vs. Lokomotiv - El partido inicia a las 6:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:30 am ET, a las 7:30 am CT y a las 5:30 am PT.

Leagues Cup

- Orlando City vs. Atlas - El partido inicia a las 4:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, a las 5:00 pm CT y a las 3:00 am PT. Este juego lo podrás disfrutar a través de Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN en Estados Unidos.

- Inter Miami vs. Necaxa - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 am PT.

- Pumas vs. Atlanta United - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 am PT.

- América vs. Minnesota - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT. Este partido lo pude ver en Canal 9 y TUDN, si te encuentras en México. Si vives en Estados Unidos lo podrás disfrutar del encuentro por Univisión, TUDN, tudn.com y la aplicación de TUDN.

- Real Salt Lake vs. Atlético San Luis - El partido inicia a las 7:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:30 pm ET, a las 8:30 pm CT y a las 6:30 pm PT.

- Portland Timbers vs. Querétaro - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. En Estados Unidos lo podrás ver en ViX.