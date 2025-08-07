Partidos de hoy 7 de agosto: Última jornada de Leagues Cup

Termina la primera fase de la Leagues Cup con cinco compromisos que definirán a los equipos que avancen a los Cuartos de final del torneo futbolístico. Chivas querrá cerrar de forma digna el certamen cuando enfrente a Cincinnati.

PUBLICIDAD

Cruz Azul se mide a Colorado en el último duelo para el equipo de Nicolás Larcamón. Monterrey juega ante Charlotte FC. Los tres equipos mexicanos arriba mencionados, ya no tienen posibilidad de seguir con vida en Leagues Cup.

Partidos de hoy jueves 7 de agosto del 2025

Leagues Cup 2025:

Cincinnati vs Chivas: El compromiso arranca a las 17:00 horas del Centro de México, 19:00 hora del Este, 18:00 en el Centro y 16:00 en el Pacífico.

Monterrey vs Charlotte FC: El partido inicia a las 17:30 horas del Centro de México, 19:30 hora del Este, 18:30 hora del Centro y 16:30 en el Pacífico.

El partido lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, la app de TUDN y la plataforma digital VIX.

New York Red Bull vs FC Juárez: El cotejo inicia a las 17:30 horas del Centro de México, 19:30 hora del Este, 18:30 hora del Centro y 16:30 en el Pacífico.

Cruz Azul vs Colorado Rapids. El silbatazo se dará a las 18:30 horas del Centro de México, 20:30 del Este, 19:30 en el Centro y 17:30 en el Pacífico.

El juego lo podrás ver en México a través del Canal 9, TUDN y VIX.

LA Galaxy vs Santos: El compromiso arranca a las 21:15 hora del Centro de México, 23:15 en el Este, 22:15 en el Centro y 20:15 en el Pacífico.