Partidos del 30 de noviembre: Último boleto a Semifinales de Liga MX; Mexicanos en Europa y NFL

    A temprana hora (7:30 AM en el Centro de México) en la Liga de Rusia Rostov enfrenta a Lokomotiv con el mexicano César Montes en la cancha.

    PUBLICIDAD

    En la Liga de Chipre AEL Limassol enfrenta a Apollon y Guillermo Ochoa podría ver actividad con su equipo. El cotejo arranca a las 11:00 AM en el Centro de México, 12:00 PM en el Este y 9:00 AM en el Pacífico, en los Estados Unidos.

    En la Liga de Grecia, Panathinaikos se mide al AEK de Orbelín Pineda. Se pone en marcha el partido a las 13:00 horas en México, 14:00 en el Este y 11:00 AM en el Pacífico.

    En España Girona recibe la visita de Real Madrid, que llega inspirado tras el triunfo en Champions League.

    Partidos del domingo 30 de noviembre del 2025

    Formula 1: Gran Premio de Qatar en una buena oportunidad para que Lando Norris u Oscar Piastri se perfilen al título de pilotos. El banderazo de salida se da a las 10:00 AM en el Centro de México, 11:00 PM en el Este y 8:00 AM en el Pacífico.

    NFL
    Blitz: El mejor resumen del futbol americano de los partidos de las 12:00 PM en el Centro de México y lo puedes ver en el Canal 9 o la plataforma ViX.
    Bills vs Steelers: Partido estelar con dos equipos que necesitan del triunfo si desean aspirar a playoffs. El cotejo arranca a las 15:00 horas en el Centro de México y lo podrás ver en Canal 9 y ViX.

    Liga MX
    Cruz Azul vs. Chivas: Por el último boleto a Semifinales desde Ciudad Universitaria. El silbatazo inicial es en punto de las 19:00 horas en el Centro de México, 21:00 horas en el Este y 17:00 en el Pacífico de los Estados Unidos.
    El juego lo podrás ver en México en Canal 5, TUDN y la plataforma digital ViX. En los Estados Unidos TUDN, la app de tudn.com y ViX.

