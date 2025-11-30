Partidos del 30 de noviembre: Último boleto a Semifinales de Liga MX; Mexicanos en Europa y NFL

A temprana hora (7:30 AM en el Centro de México) en la Liga de Rusia Rostov enfrenta a Lokomotiv con el mexicano César Montes en la cancha.

PUBLICIDAD

En la Liga de Chipre AEL Limassol enfrenta a Apollon y Guillermo Ochoa podría ver actividad con su equipo. El cotejo arranca a las 11:00 AM en el Centro de México, 12:00 PM en el Este y 9:00 AM en el Pacífico, en los Estados Unidos.

En la Liga de Grecia, Panathinaikos se mide al AEK de Orbelín Pineda. Se pone en marcha el partido a las 13:00 horas en México, 14:00 en el Este y 11:00 AM en el Pacífico.

En España Girona recibe la visita de Real Madrid, que llega inspirado tras el triunfo en Champions League.

Partidos del domingo 30 de noviembre del 2025

Formula 1: Gran Premio de Qatar en una buena oportunidad para que Lando Norris u Oscar Piastri se perfilen al título de pilotos. El banderazo de salida se da a las 10:00 AM en el Centro de México, 11:00 PM en el Este y 8:00 AM en el Pacífico.

NFL

Blitz: El mejor resumen del futbol americano de los partidos de las 12:00 PM en el Centro de México y lo puedes ver en el Canal 9 o la plataforma ViX.

Bills vs Steelers: Partido estelar con dos equipos que necesitan del triunfo si desean aspirar a playoffs. El cotejo arranca a las 15:00 horas en el Centro de México y lo podrás ver en Canal 9 y ViX.