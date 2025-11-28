Partidos del 29 de noviembre: Cuartos de Final Liga MX, Mexicanos en el extranjero y MLS

El futbol en Italia pone en marcha la actividad deportiva en el último sábado de noviembre con el partido Genoa ante Hellas Verona. El mexicano Johan Vásquez salta a la cancha con su equipo en la Serie A.

El cotejo está programado para las 8:00 AM en el Centro de México, 9:00 AM en el Este y 6:00 AM en el Pacífico de los Estados Unidos.

En LaLiga, Barcelona recibe al Alavés, una buena oportunidad para dejar atrás la derrota que tuvieron a media semana en Champions. 9:15 AM en México y 10:15 en el Este.

En la Premier League, Tottenham recibe al Fulham del mexicano Raúl Jiménez. Rueda el esférico a las 14:00 en el Centro de México, 15:00 en el Este y 12:00 PM en el Pacífico.

En la MLS, los Playoffs siguen su marcha y el San Diego FC recibe a Vancouver. Hirving Lozano con la posibilidad de trascender con su equipo.

Partidos del sábado 29 de noviembre del 2025

Fórmula 1 GP de Qatar

Carrera Sprint: Los pilotos de McLaren querrán acercarse más al título del serial automovilistico. El semáforo se pone en verde a las 8:00 AM en el Centro de México, 9:00 AM en el Este y 6:00 AM en el Pacífico.

Qualy: Arranca a las 12:00 PM en México, 13:00 en el Este y 10:00 AM en el Pacífico.

Concacaf W Qualifiers

San Vicente y las Granadinas vs. México: El compromiso eliminatorio se pone en marcha a las 17:00 horas en México, 18:00 en el Este y 15:00 en el Pacífico de los Estados Unidos.

El cotejo lo podrás seguir en los Estados Unidos a través de ViX.

Liga MX

América vs. Rayados: El partido de vuelta arranca a las 17:00 horas en el Centro de México, 18:00 en el Este y 15:00 en el Pacífico.

Se transmite en México a través de Canal 5, TUDN y la plataforma digital ViX. En los Estados Unidos por TUDN, la app de tudn.com y ViX.

Toluca vs. Juárez. El juego inicia a las 19:00 horas en México, 20:00 en el Este y 17:00 en el Pacífico.

Se transmite en México a través de TUDN y la plataforma digital ViX. En los Estados Unidos por TUDN, la app de tudn.com y ViX.