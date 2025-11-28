Partidos del 29 de noviembre: Cuartos de Final Liga MX, Mexicanos en el extranjero y MLS
Los partidos de vuelta de la Liguilla acaparan la atención futbolística en México; Johan, Raúl Jiménez y ‘Chucky’ Lozano saltan a las canchas.
El futbol en Italia pone en marcha la actividad deportiva en el último sábado de noviembre con el partido Genoa ante Hellas Verona. El mexicano Johan Vásquez salta a la cancha con su equipo en la Serie A.
El cotejo está programado para las 8:00 AM en el Centro de México, 9:00 AM en el Este y 6:00 AM en el Pacífico de los Estados Unidos.
En LaLiga, Barcelona recibe al Alavés, una buena oportunidad para dejar atrás la derrota que tuvieron a media semana en Champions. 9:15 AM en México y 10:15 en el Este.
En la Premier League, Tottenham recibe al Fulham del mexicano Raúl Jiménez. Rueda el esférico a las 14:00 en el Centro de México, 15:00 en el Este y 12:00 PM en el Pacífico.
En la MLS, los Playoffs siguen su marcha y el San Diego FC recibe a Vancouver. Hirving Lozano con la posibilidad de trascender con su equipo.
Partidos del sábado 29 de noviembre del 2025
Fórmula 1 GP de Qatar
Carrera Sprint: Los pilotos de McLaren querrán acercarse más al título del serial automovilistico. El semáforo se pone en verde a las 8:00 AM en el Centro de México, 9:00 AM en el Este y 6:00 AM en el Pacífico.
Qualy: Arranca a las 12:00 PM en México, 13:00 en el Este y 10:00 AM en el Pacífico.
Concacaf W Qualifiers
San Vicente y las Granadinas vs. México: El compromiso eliminatorio se pone en marcha a las 17:00 horas en México, 18:00 en el Este y 15:00 en el Pacífico de los Estados Unidos.
El cotejo lo podrás seguir en los Estados Unidos a través de ViX.
Liga MX
América vs. Rayados: El partido de vuelta arranca a las 17:00 horas en el Centro de México, 18:00 en el Este y 15:00 en el Pacífico.
Se transmite en México a través de Canal 5, TUDN y la plataforma digital ViX. En los Estados Unidos por TUDN, la app de tudn.com y ViX.
Toluca vs. Juárez. El juego inicia a las 19:00 horas en México, 20:00 en el Este y 17:00 en el Pacífico.
Se transmite en México a través de TUDN y la plataforma digital ViX. En los Estados Unidos por TUDN, la app de tudn.com y ViX.
Box Televisa
La función estelar la encabezan Diana ‘Bonita’ Fernández ante Nayeli Rodríguez desde Ciudad Juárez. El campanazo se da a las 23:00 horas en México.
Los combates los podrás seguir en México a través de Canal 5 y TUDN.