    Partidos del 29 de noviembre: Cuartos de Final Liga MX, Mexicanos en el extranjero y MLS

    Los partidos de vuelta de la Liguilla acaparan la atención futbolística en México; Johan, Raúl Jiménez y ‘Chucky’ Lozano saltan a las canchas.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Imagen Mexsport
    El futbol en Italia pone en marcha la actividad deportiva en el último sábado de noviembre con el partido Genoa ante Hellas Verona. El mexicano Johan Vásquez salta a la cancha con su equipo en la Serie A.

    El cotejo está programado para las 8:00 AM en el Centro de México, 9:00 AM en el Este y 6:00 AM en el Pacífico de los Estados Unidos.

    En LaLiga, Barcelona recibe al Alavés, una buena oportunidad para dejar atrás la derrota que tuvieron a media semana en Champions. 9:15 AM en México y 10:15 en el Este.

    En la Premier League, Tottenham recibe al Fulham del mexicano Raúl Jiménez. Rueda el esférico a las 14:00 en el Centro de México, 15:00 en el Este y 12:00 PM en el Pacífico.

    En la MLS, los Playoffs siguen su marcha y el San Diego FC recibe a Vancouver. Hirving Lozano con la posibilidad de trascender con su equipo.

    Partidos del sábado 29 de noviembre del 2025

    Fórmula 1 GP de Qatar
    Carrera Sprint: Los pilotos de McLaren querrán acercarse más al título del serial automovilistico. El semáforo se pone en verde a las 8:00 AM en el Centro de México, 9:00 AM en el Este y 6:00 AM en el Pacífico.
    Qualy: Arranca a las 12:00 PM en México, 13:00 en el Este y 10:00 AM en el Pacífico.

    Concacaf W Qualifiers
    San Vicente y las Granadinas vs. México: El compromiso eliminatorio se pone en marcha a las 17:00 horas en México, 18:00 en el Este y 15:00 en el Pacífico de los Estados Unidos.
    El cotejo lo podrás seguir en los Estados Unidos a través de ViX.

    Liga MX
    América vs. Rayados: El partido de vuelta arranca a las 17:00 horas en el Centro de México, 18:00 en el Este y 15:00 en el Pacífico.
    Se transmite en México a través de Canal 5, TUDN y la plataforma digital ViX. En los Estados Unidos por TUDN, la app de tudn.com y ViX.

    Toluca vs. Juárez. El juego inicia a las 19:00 horas en México, 20:00 en el Este y 17:00 en el Pacífico.
    Se transmite en México a través de TUDN y la plataforma digital ViX. En los Estados Unidos por TUDN, la app de tudn.com y ViX.

    Box Televisa
    La función estelar la encabezan Diana ‘Bonita’ Fernández ante Nayeli Rodríguez desde Ciudad Juárez. El campanazo se da a las 23:00 horas en México.
    Los combates los podrás seguir en México a través de Canal 5 y TUDN.

