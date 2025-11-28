Partidos del 28 de noviembre: Mexicanos en el extranjero
El futbol no para y en el inicio del fin de semana hay encuentros interesantes en todos los frentes.
El balón se mantiene rodando a lo largo y ancho del planeta futbol, y en el inicio del fin de semana nos presenta duelos emocionantes en todos los frentes como con los mexicanos en el extranjero.
La actividad la inicia Julián Quiñones, junto con el Al Qadisiya, en la Copa de Arabia cuando enfrenten al Al-Ahli. Más tarde en la Eerste Divisie de Países Bajos, el Dordrecht de Stephano Carrillo recibe al Jong FC Utrecht.
En la Concacaf W Qualifiers, Anguila y Surinam se verán las caras y en la Conmebol W Qualifiers, Ecuador y Venezuela harán lo propio.
Partidos del viernes 28 de noviembre del 2025
Copa Arabia
- Al-Ahli vs. Al Qadisiya - El partido inicia a las 11:30 am tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 am ET, a las 11:30 am CT y a as 9:30 am PT.
Eerste Divisie
- Dordrecht vs. Jong FC Utrecht - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a as 11:00 am PT.
Concacaf W Qualifiers
- Anguila vs. Surinam - El partido inicia a las 1:30 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:30 pm ET, a las 1:30 pm CT y a as 11:30 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.
Conmebol W Qualifiers
- Ecuador vs. Venezuela - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo de centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, a las 5:00 pm CT y a as 3:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.
