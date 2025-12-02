Partidos de hoy martes 2 de diciembre: Raúl Jiménez jugará el Fulham vs. Manchester City
También se celebrará el Barcelona vs. Atlético de Madrid y la Selección Mexicana Femenil disputará dos amistosos.
Video DT del Fulham llena de elogios a Raúl Jiménez tras gol al Sunderland
Este martes 2 de diciembre será un día cargado de actividad futbolística a nivel de clubes y de selección, tanto en Europa como en la Concacaf y la Conmebol.
La Selección Mexicana Femenil disputará dos partidos amistosos: la mayor se medirá a Costa Rica, mientras que la Sub-20 se enfrentará a Inglaterra.
En Europa habrá partidos de gran nivel como el Barcelona vs. Atlético de Madrid de LaLiga, y el Fulham vs. Manchester City de la Premier League, donde se espera que el mexicano Raúl Jiménez tenga actividad.
Partidos de este martes 2 de diciembre del 2025
LaLiga
- Barcelona vs. Atlético de Madrid | 2 pm Centro de México y 3 pm ET de EEUU
Premier League
- Bournemouth vs. Everton | 1:30 pm Centro de México y 2:30 pm ET de EEUU
- Fulham vs. Manchester City | 1:30 pm Centro de México y 2:30 pm ET de EEUU
- Newcastle vs. Tottenham | 2:15 pm Centro de México y 3:15 pm ET de EEUU
Copa de Italia
- Juventus vs. Udinese | 2 pm Centro de México y 3 pm ET de EEUU
Amistosos femenil
- Inglaterra Sub-20 vs. México Sub-20 | 5 am Centro de México y 6 am ET de EEUU
- Costa Rica vs. México | 4 pm Centro de México y 5 pm ET de EEUU
Campeonato Concacaf W
- Cuba vs. San Cristóbal y Nieves | 2 pm Centro de México y 3 pm ET de EEUU
- República Dominicana vs. Surinam | 5 pm Centro de México y 6 pm ET de EEUU
- El Salvador vs. Honduras | 7:30 pm Centro de México y 8:30 pm ET de EEUU
Conmebol Liga de Naciones Femenina
- Uruguay vs. Ecuador | 3 pm Centro de México y 4 pm ET de EEUU
- Argentina vs. Bolivia | 5 pm Centro de México y 6 pm ET de EEUU
- Chile vs. Paraguay | 5 pm Centro de México y 6 pm ET de EEUU
- Venezuela vs. Perú | 5 pm Centro de México y 6 pm ET de EEUU
Relacionados: