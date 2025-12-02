    Futbol

    Partidos de hoy martes 2 de diciembre: Raúl Jiménez jugará el Fulham vs. Manchester City

    También se celebrará el Barcelona vs. Atlético de Madrid y la Selección Mexicana Femenil disputará dos amistosos.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video DT del Fulham llena de elogios a Raúl Jiménez tras gol al Sunderland

    Este martes 2 de diciembre será un día cargado de actividad futbolística a nivel de clubes y de selección, tanto en Europa como en la Concacaf y la Conmebol.

    La Selección Mexicana Femenil disputará dos partidos amistosos: la mayor se medirá a Costa Rica, mientras que la Sub-20 se enfrentará a Inglaterra.

    En Europa habrá partidos de gran nivel como el Barcelona vs. Atlético de Madrid de LaLiga, y el Fulham vs. Manchester City de la Premier League, donde se espera que el mexicano Raúl Jiménez tenga actividad.

    Partidos de este martes 2 de diciembre del 2025

    LaLiga

    • Barcelona vs. Atlético de Madrid | 2 pm Centro de México y 3 pm ET de EEUU

    Premier League

    • Bournemouth vs. Everton | 1:30 pm Centro de México y 2:30 pm ET de EEUU
    • Fulham vs. Manchester City | 1:30 pm Centro de México y 2:30 pm ET de EEUU
    • Newcastle vs. Tottenham | 2:15 pm Centro de México y 3:15 pm ET de EEUU

    Copa de Italia

    • Juventus vs. Udinese | 2 pm Centro de México y 3 pm ET de EEUU

    Amistosos femenil

    • Inglaterra Sub-20 vs. México Sub-20 | 5 am Centro de México y 6 am ET de EEUU
    • Costa Rica vs. México | 4 pm Centro de México y 5 pm ET de EEUU

    Campeonato Concacaf W

    • Cuba vs. San Cristóbal y Nieves | 2 pm Centro de México y 3 pm ET de EEUU
    • República Dominicana vs. Surinam | 5 pm Centro de México y 6 pm ET de EEUU
    • El Salvador vs. Honduras | 7:30 pm Centro de México y 8:30 pm ET de EEUU

    Conmebol Liga de Naciones Femenina

    • Uruguay vs. Ecuador | 3 pm Centro de México y 4 pm ET de EEUU
    • Argentina vs. Bolivia | 5 pm Centro de México y 6 pm ET de EEUU
    • Chile vs. Paraguay | 5 pm Centro de México y 6 pm ET de EEUU
    • Venezuela vs. Perú | 5 pm Centro de México y 6 pm ET de EEUU

