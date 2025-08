Aunque no habrá Liga MX este fin de semana, este viernes 1 de agosto continúa la Leagues Cup con partidos de alto calibre en todos los frentes y la Copa América Femenina tendrá su duelo por el tercer sitio.

La jornada la iniciarán Rodrigo Huescas y el Copenhague cuando en la liga de Dinamarca enfrenten al Fodbold.

Luego de Leagues Cup entrará en acción con los duelos entre New York City FC y León, Columbus Crew vs. Puebla, Necaxa vs. León, Houston Dynamo vs. Mazatlán, Toluca vs. Montreal, LAFC vs. Pachuca y Tigres vs. San Diego FC.

En la Liga MX femenil, destaca el Necaxa vs. León y en la Copa America Femenina, Argentina y Uruguay disputarán el juego por el tercer sitio.

PARTIDOS DE HOY VIERNES 1 DE AGOSTO DEL 2025

Liga Dinamarca

- Fodbold vs. Copenhague - El partido inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT.

Leagues Cup

- New York City FC vs. León - El partido inicia a las 4:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, a las 5:00 pm CT y a las 3:00 am PT.

- Columbus Crew vs. Puebla - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 am PT.

- Houston Dynamo vs. Mazatlán - El partido inicia a las 6:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:30 pm ET, a las 7:30 pm CT y a las 5:30 am PT.

- Toluca vs. Montreal - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.

- LAFC vs. Pachuca - El partido inicia a las 8:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:30 pm ET, a las 9:30 pm CT y a las 7:30 pm PT.

- Tigres vs. San Diego - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver por UniMás, TUDN, ViX, tudn.con y app de TUDN.

Liga MX femenil

- Necaxa vs. León - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 am PT. El juego lo podrás ver por ViX tanto en México como en los Estados Unidos.

Cop América Femenina - Juego por el tercer sitio

- Argentina vs. Uruguay - El partido inicia a las 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 am PT.