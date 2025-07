El balón se mantiene rodando y no se detiene. Y en la actividad de este jueves 31 de julio destacan la actividad de los mexicanos en Europa y la Leagues Cup que se juega en Estados Unidos.

Así, Mateo Chávez podría debutar en un torneo de UEFA cuando AZ Almaar se enfrente al Ilves Tampere en actividad de la Conference League. Mientras, en el mismo torneo Orbelín Pineda y el AEK visitarán al Hapoel Be'er Sheva.

En la Europa League, también César 'Chino' Huerta verá acción cuando el Anderlecht se enfrente al Häcken.

Mientras tanto, en los Estados Unidos, continúa la Leagues Cup y Monterrey enfrentará a Cincinnati, Chivas a New York RB, Charlotte FC a FC Juárez, Colorado a Santos, Cruz Azul a S eattle Sounders y LA Galaxy a Tijuana.

Partidos de hoy jueves 31 de julio del 2025

Conference League

- AZ vs. Ilves Tampere - El partido inicia a las 10:45 AM tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT.

- Hapoel Be'er Sheva vs. AEK - El partido inicia a las 12:00 AM tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

Europa League

- Häcken vs. Anderlecht - El partido inicia a las 11:00 AM tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT.

Leagues Cup

- Monterrey vs. Cincinnati - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 am PT.

- Chivas vs. New York RB - El partido inicia a las 5:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 7:30 pm ET, a las 6:30 pm CT y a las 4:30 am PT.

- Charlotte FC vs. Juárez - El partido inicia a las 5:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 7:30 pm ET, a las 6:30 pm CT y a las 4:30 am PT.

- Colorado vs. Santos - El partido inicia a las 7:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 9:30 pm ET, a las 8:30 pm CT y a las 6:30 am PT.

- Cruz Azul vs. Seattle Sounders - El partido inicia a las 8:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 10:30 pm ET, a las 9:30 pm CT y a las 7:30 am PT. Este partido lo podrás ver en los Estados Unidos por UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

- LA Galaxy vs. Tijuana - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 am PT.