Partidos de hoy 12 de junio del 2025

MLS - New York City FC vs. Atlanta United FC - Este encuentro inicia a las 5:30 pm tiempo del centro de México. A las 7:30 pm ET, a las 6:30 pm CT y a las 4:30 pm PT.

Liga colombiana

- América de Cali vs. Deportes Tolima - Este encuentro inicia a las 5:20 pm tiempo del centro de México. A las 7:20 pm ET, a las 6:20 pm CT y a las 4:20 pm PT.

- Independiente de Santa Fe vs. Atlético Nacional - Este encuentro inicia a las 7:20 pm tiempo del centro de México. A las 9:20 pm ET, a las 8:20 pm CT y a las 6:20 pm PT.