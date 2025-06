Partidos hoy lunes 9 de junio: Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026

Este lunes siguen las grandes emociones del futbol internacional y en esta ocasión toman protagonismo las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026.

El primero juego tendrán como protagonistas a las selecciones de Kazajistán y Macedonia del Norte.

A segunda hora se jugarán cinco encuentros: Estonia vs. Noruega, Italia vs. Moldavia, Bélgica vs. Gales, Islas Faroe vs. Gibraltar y Croacia vs. República Checa.

HORARIO Y DÓNDE VER LAS ELIMINATORIAS DE UEFA RUMBO AL MUNDIAL 2026

Eliminatorias UEFA

Estonia vs. Noruega: Este partido se juega a partir de las 12:45 p,m. hora del Centro de México. En Estados Unidos será a las 2:45 p.m. ET, 1:45 p.m. CT y 11:45 a.m. PT. Este partido lo podrás ver en EE.UU. por ViX.

Italia vs. Moldavia: Este partido se juega a partir de las 12:45 p,m. hora del Centro de México. En Estados Unidos será a las 2:45 p.m. ET, 1:45 p.m. CT y 11:45 a.m. PT. Este partido lo podrás ver en EE.UU. por ViX.

Croacia vs. República Checa: Este partido se juega a partir de las 12:45 p,m. hora del Centro de México. En Estados Unidos será a las 2:45 p.m. ET, 1:45 p.m. CT y 11:45 a.m. PT. Este partido lo podrás ver en EE.UU. por ViX.

Kazajistán vs. Gibraltar: Este partido se juega a partir de las 8:00 p,m. hora del Centro de México. En Estados Unidos será a las 10:00 a.m. ET, 9:00 a.m. CT y 7:00 a.m. PT.

Bélgica vs. Gales: Este partido se juega a partir de las 12:45 p,m. hora del Centro de México. En Estados Unidos será a las 2:45 p.m. ET, 1:45 p.m. CT y 11:45 a.m. PT

Islas Faroe vs. Gibraltar: Este partido se juega a partir de las 12:45 p,m. hora del Centro de México. En Estados Unidos será a las 2:45 p.m. ET, 1:45 p.m. CT y 11:45 a.m. PT