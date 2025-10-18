    Dallas Trinity FC

    Dallas Trinity vs América, resumen y goles del juego amistoso internacional

    Sarah Luebbert, Bruna Vilamala y Annia Mejía hicieron los goles del triunfo para las Águilas.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡Minutos de locura! América cierra con el 0-3 de Annia Mejia

    El América femenil viajó a Estados Unidos para disputar un partido amistoso contra el Dallas Trinity de la USL Super League, duelo que se disputó en el Cotton Bowl Stadium.

    Las Águilas tardaron un poco en adaptare a las dimesiones de la cancha, pero pasando ese tiempo impusieron sus condiciones y abrieron el marcador tras un error defensivo que Sarah Luebbert capitalizó con el derechazo.

    El segundo tanto del conjunto de la Liga MX Femenil llegó por el costado izquierdo, otra vez Sarah Luebbert rompió la defensiva y con un pase extraordinario al centro del área Bruna Vilamala anticipó a la guardameta y logró marcar el segundo.

    Antes de terminar la primera parte, la misma futbolista española cobró un tiro de esquina largo, en el segundo poste llegó Annia Mejia para rematar de cabeza y colocar el balón en las redes.

    En la segunda mitad hubo modificaciones por parte de ambas escuadras, el ritmo de juego cambió y eso lo aprovecharon las locales para marcar el gol de la honra.

    Un centro desde la izquierda llegó a los dominios de Sealey Strawn, quien no tuvo una rival cercana, eso le facilitó el cabezazo ante la portera del América que no pudo reaccionar a tiempo.

    Las Águilas reanudarán sus acciones en la Liga MX Femenil en la Jornada 17, última fecha de la fase regular del Apertura 2025, visitarán a Mazatlán y buscarán mejorar su posición en la general de cara a la Liguilla.

    1:15
    1:14
    2:25
    1:17
    1:41
