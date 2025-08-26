Video Pachuca disputará el juego del centenario del Marathón de Honduras

Pachuca aceptó la invitación del Marathón para disputar el partido de su centenario el próximo noviembre en San Pedro Sula.

Así lo dio a conocer el Diario Diez de aquella nación.

"Se trata del Club de Fútbol Pachuca, quien aceptó la invitación que le hizo la junta directiva del Marathón para ser el equipo que esté en el histórico encuentro deportivo para festejar el centenario y se desarrollará el 14 de noviembre", aseguró la publicación.

La nota explica que en un principio la idea era que el conjunto catracho jugará el duelo de aniversario ante el León, sin embargo el Grupo Pachuca, dueño de ambos conjuntos, decantó porque sea Pachuca el que dispute dicho encuentro.

Diario Diez explica que tuvo acceso a la respuesta del conjunto mexicano y la publicó textual.

" Nos honra formar parte de esta histórica celebración y confirmamos con entusiasmo nuestra participación en dicho encuentro, reconociendo la trayectoria y legado del Club Deportivo Marathón en el fútbol hondureño y regional", se lee en el documento.

El juego entre v erdolagas y Tuzos se celebrará el próximo 14 de noviembre.