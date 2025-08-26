    Futbol

    Pachuca disputará el juego del centenario del Marathón

    Desde tierras centroamericanas confirman que los Tuzos estarán en el histórico festejo.

    Por:
    TUDN
    Video Pachuca disputará el juego del centenario del Marathón de Honduras

    Pachuca aceptó la invitación del Marathón para disputar el partido de su centenario el próximo noviembre en San Pedro Sula.

    Así lo dio a conocer el Diario Diez de aquella nación.

    PUBLICIDAD

    "Se trata del Club de Fútbol Pachuca, quien aceptó la invitación que le hizo la junta directiva del Marathón para ser el equipo que esté en el histórico encuentro deportivo para festejar el centenario y se desarrollará el 14 de noviembre", aseguró la publicación.

    La nota explica que en un principio la idea era que el conjunto catracho jugará el duelo de aniversario ante el León, sin embargo el Grupo Pachuca, dueño de ambos conjuntos, decantó porque sea Pachuca el que dispute dicho encuentro.

    Diario Diez explica que tuvo acceso a la respuesta del conjunto mexicano y la publicó textual.

    " Nos honra formar parte de esta histórica celebración y confirmamos con entusiasmo nuestra participación en dicho encuentro, reconociendo la trayectoria y legado del Club Deportivo Marathón en el fútbol hondureño y regional", se lee en el documento.

    El juego entre v erdolagas y Tuzos se celebrará el próximo 14 de noviembre.

    Video ¡Explota el Jimmy! La fuerte molestia de Jaime Lozano contra clubes de la Liga MX

    Más sobre Futbol

    1 min
    Partidos de hoy martes 26 de agosto: Sigue la Jornada 8 de Liga MX Femenil

    Partidos de hoy martes 26 de agosto: Sigue la Jornada 8 de Liga MX Femenil

    1 min
    Partidos de hoy 24 de agosto: Liga MX cierra Jornada 6 con América y Real Madrid a escena

    Partidos de hoy 24 de agosto: Liga MX cierra Jornada 6 con América y Real Madrid a escena

    1 min
    Papá de Lamine Yamal ningunea a Nicki Nicole: Aquí sus polémicas declaraciones

    Papá de Lamine Yamal ningunea a Nicki Nicole: Aquí sus polémicas declaraciones

    1 min
    Así reaccionó Cristiano Ronaldo tras perder en penaltis la Supercopa de Arabia Saudita

    Así reaccionó Cristiano Ronaldo tras perder en penaltis la Supercopa de Arabia Saudita

    1 min
    El ruso Pavel Podkolzin impone récord del jugador más alto en el futbol

    El ruso Pavel Podkolzin impone récord del jugador más alto en el futbol

    Relacionados:
    FutbolPachucaMarathón

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD