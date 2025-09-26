Video ¡Dembélé barrió con Yamal! En la votación por el Balón de Oro

La revista France Football dio a conocer este viernes los resultados de la votación en la que el francés Ousmane Dembélé, del PSG , se llevó el Balón de Oro de este año y la diferencia con su más cercano perseguidor, el español Lamine Yamal, del FC Barcelona, fue considerable.

El ganador de la Champions League aventajó con 321 votos a quien ganó la Euro. El primero obtuvo 1,380 puntos, mientras el segundo 1059.

En la categoría femenil, la lucha fue mucho más cerrada y Aitana Bonmatí, del Barcelona, superó apenas por 28 unidades a Mairona Caldentey, del Arsenal, ambas españolas.

Regresando a la categoría varonil, el portugués Vitinha, también del PSG, se ubicó en la tercera posición con 703 puntos y Mo Salah, del Liverpool, fue cuarto con 657. Completa los primeros cinco sitios, Raphinha, del FC Barcelona con 620 puntos

La diferencia en la votación entre Dembélé y Yamal se hace más evidente con el dato de que 73 de los periodistas que emitieron su voto lo ubicaron como el mejor del año, mientras únicamente 11 lo hicieron por el Lamine.

Y recordemos que el año pasado, Rodri se impuso por 41 unidades a Vinicius.

Del lado femenil, Aitana sumó 506 puntos, Caldentey 478 y la inglesa Alessia Russo, del Arsenal, 420. Alexia Putella, del Barcelona, 388 y Chloe Kelly, del Arsenal, 157.

France Football creo el galardón a lo mejor del futbol europeo en 1956 y el sábado publicará el detalle de los resultados en su revista impresa, la cual se publica cada mes.