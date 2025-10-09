Video Ya trasladan a Omar 'N' a la prisión de Puente Grande; así defenderá su caso

Omar 'N', exfutbolista profesional y ex de quipos como Chivas, Tigres o la Selección Mexicana, tendrá que enfrentar dos carpetas más que se suman a su proceso por abuso sexual infantil agravado.

La Fiscalía del Estado de Jalisco rescató dos carpetas que habían quedado archivadas en contra de Omar Bravo y que ahora, podrían sumarse después del proceso al que puede ser vinculado.

De hecho, Omar 'N' tendrá audiencia este viernes en el penal de Puente Grande, cárcel de máxima seguridad en Jalisco, en donde se determinará si se le vinculará al proceso o si saldrá libre.

Una vez termine esa audiencia, es donde la Fiscalía podría presentar las referidas carpetas que se archivaron en su momento y que muestran antecedentes en la conducta de Omar Bravo.

"Desde luego que tendremos que esperar a que resuelva su situación jurídica y determine el juez sobre la vinculación a proceso que le está pidiendo el Ministerio Público para que, en base a esa situación, ya advertir cuál es el inicio del proceso o la siguiente situación jurídica que se tiene que llevar a cabo", dijo Elizabeth Canales, vicefiscal especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en Razón de Género y Familia.