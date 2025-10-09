    Omar Bravo

    Omar Bravo enfrentará dos nuevas denuncias por delitos graves de antecedentes

    El exfutbolista tendrá audiencia en cárcel de máxima seguridad y, después, puede enfrentar dos carpetas que se habían archivado como antecedentes.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Ya trasladan a Omar 'N' a la prisión de Puente Grande; así defenderá su caso

    Omar 'N', exfutbolista profesional y ex de quipos como Chivas, Tigres o la Selección Mexicana, tendrá que enfrentar dos carpetas más que se suman a su proceso por abuso sexual infantil agravado.

    La Fiscalía del Estado de Jalisco rescató dos carpetas que habían quedado archivadas en contra de Omar Bravo y que ahora, podrían sumarse después del proceso al que puede ser vinculado.

    PUBLICIDAD

    De hecho, Omar 'N' tendrá audiencia este viernes en el penal de Puente Grande, cárcel de máxima seguridad en Jalisco, en donde se determinará si se le vinculará al proceso o si saldrá libre.

    Una vez termine esa audiencia, es donde la Fiscalía podría presentar las referidas carpetas que se archivaron en su momento y que muestran antecedentes en la conducta de Omar Bravo.

    "Desde luego que tendremos que esperar a que resuelva su situación jurídica y determine el juez sobre la vinculación a proceso que le está pidiendo el Ministerio Público para que, en base a esa situación, ya advertir cuál es el inicio del proceso o la siguiente situación jurídica que se tiene que llevar a cabo", dijo Elizabeth Canales, vicefiscal especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en Razón de Género y Familia.

    En Jalisco trasciende que la defensa de Omar 'N' podría declararlo culpable para reducir los años en los que podría quedarse en la cárcel.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Ulises Dávila se declara culpable de apuestas en futbol de Australia

    Ulises Dávila se declara culpable de apuestas en futbol de Australia

    3:30
    ¡Imperdible! Matías Almeyda desata festejos épicos tras golear al Barcelona

    ¡Imperdible! Matías Almeyda desata festejos épicos tras golear al Barcelona

    3 min
    Partidos del 5 de octubre: Liga MX, Mundial Sub-20 y F1

    Partidos del 5 de octubre: Liga MX, Mundial Sub-20 y F1

    3 min
    Partidos del 4 de octubre: Liga MX, Mundial Sub-20 y mexicanos en Europa

    Partidos del 4 de octubre: Liga MX, Mundial Sub-20 y mexicanos en Europa

    3 min
    Partidos del 3 de octubre: Liga MX y Mundial Sub 20

    Partidos del 3 de octubre: Liga MX y Mundial Sub 20

    Relacionados:
    Omar BravoFutbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD