Futbol Olimpia anota gol candidato al más gracioso del año Sebas Ferreira, con mucha ayuda Fernando 'Chapa' Martínez, fue el autor del sorprendente tanto ante el Rubio Ñu.

Video Olimpia de Paraguay anota el gol más gracioso e increíble del año

Si hubiera una categoría al premio al gol más gracioso del año, así como la hay al mejor con el Premio Puskas, ya tendríamos un candidato en Paraguay para llevarse el galardón: el segundo de Carlos Ferreira al Rubio Ñu que contó con muchísima colaboración del defensa rival Fernando 'Chapa' Martínez.

La insólita anotación se presentó a los 56 minutos del partido. Ferreira se perfiló desde los once pasos al arco rival buscando su segundo tanto de la tarde, el primero lo marcó a los 16.

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Disparó, entonces, pero el arquero Franco Fragueda lo detuvo, su rechace salió al centro del área y Martínez en su afán de despejar pronto disparó con muchísima potencia y golpeó el rostro de Ferreira, el balón desviado se metió al arco. Nada más que hacer en la jugada.

El increíble gol, ya le ha dado la vuelta al mundo vía redes sociales.

Tras la anotación ambos jugadores que intervinieron en el gol, tuvieron reacciones de shock, Ferreira debió tomarse un momento para reponerse de la potencia del pelotazo en la cara y Martínez de los lamentos ante el resultado de su desafortunado despeje.

Finalmente, el marcador del partido correspondiente a la fecha 16 de la Primera División del futbol de Paraguay, ya no se movió más y el Olimpia se mantiene del líder del torneo con 39 puntos, mientras el Rubio Ñu suma 15 y es décimo.

Un marcador y un triunfo más en la liga paraguaya, pero un gol para la historia, posiblemente, del futbol mundial.