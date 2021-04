Ahora, si son seguidores de la NFL , el primer jugador en Fortnite será el WR de Minnesota Vikings , Justin Jefferson, quien llegará con su popular celebración ' Get Griddy '. El skin de Justin Jefferson estará disponible en la tienda a partir del 28 de abril de 2021. Incluirá lo siguiente:

Atuendo: Hombre diana

Mochila retro: ¡A que no me das!

Gestos: Get Griddy y Shuffle distintivo

Pico: Oro desgastado

Papel: Chico arcade