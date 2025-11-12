La posibilidad de que la Selección Mexicana elimine a los argentinos parece generar dudas, pero hay un antecedente que favorece al Tricolor, pues de los tres enfrentamientos anteriores entre sí en esta categoría, México tiene dos victorias, las dos más recientes, por sólo una derrota.

Ante ello, la madre de Lucca Vuoso, hijo del exdelantero Matías Vuoso, salió en defensa de la Selección Mexicana, pues aseguró que sacarán un resultado positivo y avanzarán a los Octavos de Final, pues en este Mundial Sub-17 se jugó por primera vez con 48 selecciones y con una fase de Dieciseisavos de Final.

“ Grité, lloré, me la pasaba orando mientras caminaba por el mall, decía: ‘Dios tiene la última palabra’. Gracias a Dios, México pasó”, dijo Marcela Ramos, madre de Lucca Vuoso, jugador de Santos Laguna Sub-17 en la Liga MX en referencia al partido que dio el pase al Tricolor, el Arabia Saudita vs. Mali que ganó el segundo y favoreció al Tri.

“ Vamos contra Argentina, no pasa nada, no hay miedo. David pudo contra Goliat, por qué México no va a poder contra Argentina, Dios tiene la última palabra, lo demostró”, dijo la madre de Lucca Vuoso rumbo al partido de Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17 Qatar 2025.