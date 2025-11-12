Mundial Sub-17: mamá de Lucca Vuoso manda mensaje que prende a argentinos
La madre del delantero de la Selección Mexicana Sub-17 lanzó unas palabras de cara al partido de Dieciseisavos de Final del Mundial de la categoría.
México se medirá a Argentina una vez más este año dentro de una Copa del Mundo de la FIFA, esta vez en el Mundial Sub-17 Qatar 2025, luego de que en el Sub-20 fuera eliminado dentro de los Cuartos de Final en Chile y con el mismo entrenador del lado de la Albiceleste; Diego Placente.
La posibilidad de que la Selección Mexicana elimine a los argentinos parece generar dudas, pero hay un antecedente que favorece al Tricolor, pues de los tres enfrentamientos anteriores entre sí en esta categoría, México tiene dos victorias, las dos más recientes, por sólo una derrota.
Ante ello, la madre de Lucca Vuoso, hijo del exdelantero Matías Vuoso, salió en defensa de la Selección Mexicana, pues aseguró que sacarán un resultado positivo y avanzarán a los Octavos de Final, pues en este Mundial Sub-17 se jugó por primera vez con 48 selecciones y con una fase de Dieciseisavos de Final.
“ Grité, lloré, me la pasaba orando mientras caminaba por el mall, decía: ‘Dios tiene la última palabra’. Gracias a Dios, México pasó”, dijo Marcela Ramos, madre de Lucca Vuoso, jugador de Santos Laguna Sub-17 en la Liga MX en referencia al partido que dio el pase al Tricolor, el Arabia Saudita vs. Mali que ganó el segundo y favoreció al Tri.
“ Vamos contra Argentina, no pasa nada, no hay miedo. David pudo contra Goliat, por qué México no va a poder contra Argentina, Dios tiene la última palabra, lo demostró”, dijo la madre de Lucca Vuoso rumbo al partido de Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17 Qatar 2025.
Antes, Marcela Ramos ya había generado controversia, pues en un video posteado en sus redes sociales también defendió a Aldo de Nigris, seleccionado mexicano Sub-17, pues aseguró que tanto él como su hijo están convocados por méritos propios y no por un tipo de beca.