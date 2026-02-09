Mundial Sub-17 La Selección Mexicana derrota a Barbados en el Premundial Sub-17 El cuadro mexicano mantiene el paso perfecto en el Premundial de la Concacaf en Trinindad y Tobago.

Video Rafa Márquez y la FMF invitan al 2° Congreso de Futbol Formativo



La Selección Mexicana Sub-17 varonil se consolidó en el primer lugar del Grupo A, tras conseguir su tercera victoria consecutiva dentro del Premundial de la CONCACAF 2026.

PUBLICIDAD

La escuadra mexicana, dirigida por el DT Jurgen Castañeda, derrotó 4-1 a Barbados, en un encuentro disputado en el Estadio Hasely Crawford, en Trinidad y Tobago.

Este resultado es fundamental para las aspiraciones mundialistas de México, ya que rompió el empate con el cuadro caribeño, para llegar a 9 puntos y posicionarse en solitario como líder del sector.

Barbados 1- 4 México



El representativo mexicano concluirá su participación en el Premundial de la CONCACAF 2026 este jueves 12 de febrero, cuando se mida ante el local Trinidad y Tobago a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

De acuerdo con el criterio de clasificación, las Selecciones que terminen en el primer lugar de sus respectivos grupos en la competencia, sellarán de forma automática su clasificación a la próxima justa mundialista de la categoría, a celebrarse en noviembre próximo.