    La Selección Mexicana vence a San Martín en el Premundial Sub-17

    El cuadro mexicano sigue con paso arrollador en el Premundial de Trinindad y Tobago y se apodera del liderato del Grupo A.

    Por:Erick Morales Baca
    Durante su segundo partido del Premundial en Trinindad y Tobago, disputado en el Estadio Hasely Crawford de Puerto España, la Selección Mexicana Sub-17 se impuso sin complicaciones 4-0 a su similar de San Martín, para sumar su segunda victoria de la competencia de le especialidad.

    Apenas corría el minuto 7 del encuentro y, tras una serie de rebotes en el área, el balón cayó a los pies de Adonai Valdez, quien simplemente la empujó al fondo de la red para marcar el 1-0 en favor de México.

    El marcador volvería a moverse hasta el minuto 41, en una mala salida del portero en donde el balón fue recentrado al corazón del área, donde apareció Luis Trujillo para pegarle de cabeza y mandarlo a la red con el 2-0 en la pizarra.

    El tercero del Tri Sub-17 llegó a los 65 minutos, en un centro en el que Carlos Calvillo recibió el balón de frente al arco, para simplemente empujarlo y mandarlo al fondo de un zurdazo, tras hacer un doble recorte a dos defensas.

    Ya en el 90', con un sólido cabezazo en el área tras un buen centro desde costado izquierdo, Eliud Sánchez selló la victoria mexicana 4-0 sobre su similar de San Martín.

    Con esta victoria la Selección Mexicana Sub-17 se colocó en el primer sitio del Grupo A del Premundial Sub-17 de la Concacaf, arriba de Barbados, solo por diferencia de goleo al llevar ambos seis puntos y a quien se enfrentará en la siguiente jornada.

