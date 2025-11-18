    Mundial Sub-17

    Mundial Sub-17: Definidos los partidos de Cuartos de Final de la Copa del Mundo

    Los fracasos de la jornada fueron para las selecciones de Francia e Inglaterra.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Dramatismo en los Octavos de Final del Mundial Sub-17!

    El Mundial Sub-17 de la FIFA conoció este martes 18 de noviembre a las 8 selecciones que conforman los Cuartos de Final del torneo celebrado en Doha, Catar.

    Una de las primeras selecciones en clasificarse a la ronda de Cuartos de Final fue Portugal, que humilló con tremenda goleada a la Selección de México con un total de 5-0. Casi al mismo tiempo, Burkina Faso sellaba también su boleto por la vía de los penales ante Uganda por marcador de 3-5.

    Las sorpresas en el Mundial Sub-17 llegaron poro después con las eliminaciones de Francia, que tras empatar 1-1 con Brasil en tiempo reglamentario quedó eliminada en tanda de penales (4-3).

    Por otra parte, Inglaterra también se despidió del torneo con la goleada en contra de 4-0 ante Suiza. Italia clasificó trabajosamente ante Uzbekistán, que por momentos parecía empatar en la recta final.

    SELECCIONES CLASIFICADAS A CUARTOS DE FINAL MUNDIAL SUB-17

    • Burkina Faso
    • Portugal
    • Brasil
    • Japón
    • Suiza
    • Italia
    • Austria
    • Marruecos

