Video ¡Dramatismo en los Octavos de Final del Mundial Sub-17!

El Mundial Sub-17 de la FIFA conoció este martes 18 de noviembre a las 8 selecciones que conforman los Cuartos de Final del torneo celebrado en Doha, Catar.

Una de las primeras selecciones en clasificarse a la ronda de Cuartos de Final fue Portugal, que humilló con tremenda goleada a la Selección de México con un total de 5-0. Casi al mismo tiempo, Burkina Faso sellaba también su boleto por la vía de los penales ante Uganda por marcador de 3-5.

Las sorpresas en el Mundial Sub-17 llegaron poro después con las eliminaciones de Francia, que tras empatar 1-1 con Brasil en tiempo reglamentario quedó eliminada en tanda de penales (4-3).

Por otra parte, Inglaterra también se despidió del torneo con la goleada en contra de 4-0 ante Suiza. Italia clasificó trabajosamente ante Uzbekistán, que por momentos parecía empatar en la recta final.

SELECCIONES CLASIFICADAS A CUARTOS DE FINAL MUNDIAL SUB-17