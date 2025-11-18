Video ¡México cae eliminado ante Portugal en el Mundial Sub-17!

México quedó eliminado del Mundial Sub-17 de Catar 2025 al ser goleado 0-5 por Portugal en partido de los Octavos de Final en el que terminó con nueve jugadores.

La Selección Mexicana Sub-17 de Carlos Cariño cavó su propia tumba con errores y desconcentraciones que le costaron quedar fuera de la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

Portugal logró la contundente victoria en Doha con goles de Rafael Quintas (15'), Anísio Cabral (48'), Zeega (81'), Miguel Figueiredo (83') y Yoan Pereira (85').

El mal presagio del Tri llegó tempranamente con el penal que cometió José Navarro para que Rafael Quintas abriera el marcador desde los once pasos al minuto 15.

Más tarde, Navarro le metió un codazo al rostro de Bernardo Lima en un balón parado y tras revisar el VAR el árbitro decidió expulsar al mexicano por conducta violenta.

La frustración llegó a Santiago López que salió apresurado a un pase largo y en la búsqueda de despejar el balón se terminó llevando a su rival con un patadón para ver la roja directa.

Había ilusión en la Selección Mexicana tras haber eliminado a Argentina en la ronda pasada y vengarse de México Sub-20 que cayó ante la Albiceleste en Cuartos de Final.