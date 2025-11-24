Así se jugará la Final del Mundial Sub-17 de Catar 2025

Austria y Portugal disputarán la Final del Mundial Sub-17 de Catar 2025 luego de que este lunes derrotaran a Italia y Brasil en las Semifinales.

Austria se convirtió en el primer finalista al vencer 2-0 a Italia con doblete de Johannes Moser (57’, 90+3’). Los italianos terminaron el partido con 10 jugadores por la expulsión de Benit Borasio (90+2’).

La serie entre Portugal y Brasil terminó sin goles en el tiempo regular, por lo que el juego se extendió a penales para conocer al segundo finalista.

Parecía que Portugal quedaría eliminado por la falla en el cobro de su portero Romário Cunha, pero por Brasil erraron Ruan Pablo y Angelo para que los lusitanos se clasificaran a la Final del Mundial Sub-17 con marcador de 6-5.

¿Cuándo se jugará la Final del Mundial Sub-17?

El Portugal vs. Austria se disputará este jueves 27 de noviembre a las 10 am del Centro de México, y a las 11 am del Este y 8 am del Pacífico en Estados Unidos.

Para llegar a la Final, Portugal eliminó a Bélgica (2-1) en Dieciseisavos de Final, a México (0-5) en Octavos de Final, a Suiza (2-0) en Cuartos de Final y ahora en Brasil en Semifinales.