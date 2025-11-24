    Mundial Sub-17

    Así se jugará la Final del Mundial Sub-17 de Catar 2025

    Austria y Portugal lucharán por ser campeones del mundo tras eliminar a Italia y Brasil, respectivamente.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Semifinales cardíacas! Así se jugará la Final del Mundial Sub-17

    Austria y Portugal disputarán la Final del Mundial Sub-17 de Catar 2025 luego de que este lunes derrotaran a Italia y Brasil en las Semifinales.

    Austria se convirtió en el primer finalista al vencer 2-0 a Italia con doblete de Johannes Moser (57’, 90+3’). Los italianos terminaron el partido con 10 jugadores por la expulsión de Benit Borasio (90+2’).

    PUBLICIDAD

    La serie entre Portugal y Brasil terminó sin goles en el tiempo regular, por lo que el juego se extendió a penales para conocer al segundo finalista.

    Parecía que Portugal quedaría eliminado por la falla en el cobro de su portero Romário Cunha, pero por Brasil erraron Ruan Pablo y Angelo para que los lusitanos se clasificaran a la Final del Mundial Sub-17 con marcador de 6-5.

    ¿Cuándo se jugará la Final del Mundial Sub-17?

    El Portugal vs. Austria se disputará este jueves 27 de noviembre a las 10 am del Centro de México, y a las 11 am del Este y 8 am del Pacífico en Estados Unidos.

    Para llegar a la Final, Portugal eliminó a Bélgica (2-1) en Dieciseisavos de Final, a México (0-5) en Octavos de Final, a Suiza (2-0) en Cuartos de Final y ahora en Brasil en Semifinales.

    Mientras que Austria dejó fuera del camino a Túnez (2-0) en Dieciseisavos de Final, a Inglaterra (4-0) en Octavos de Final, a Japón (1-0) en Cuartos de Final y a Italia en Semifinales.

    Más sobre Mundial Sub-17

    1 min
    Mundial Sub-17: Definidos los partidos de Cuartos de Final de la Copa del Mundo

    Mundial Sub-17: Definidos los partidos de Cuartos de Final de la Copa del Mundo

    1 min
    México es goleado por Portugal y queda fuera del Mundial Sub-17 Catar 2025

    México es goleado por Portugal y queda fuera del Mundial Sub-17 Catar 2025

    62 Historias
    México vs. Portugal EN VIVO por los Octavos de Final del Mundial Sub-17: El Tri es eliminado
    1 min
    México vs. Portugal: horario y dónde ver el partido de Octavos de Final del Mundial Sub-17

    México vs. Portugal: horario y dónde ver el partido de Octavos de Final del Mundial Sub-17

    1 min
    Mundial Sub-17: Quedaron definidos los partidos de ronda de Octavos de Final

    Mundial Sub-17: Quedaron definidos los partidos de ronda de Octavos de Final

    Relacionados:
    Mundial Sub-17Futbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bajo un volcán
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX