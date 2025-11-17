    Mundial Sub-17

    México vs. Portugal: horario y dónde ver el partido de Octavos de Final del Mundial Sub-17

    La Selección Mexicana se juega el pase a la siguiente ronda de la Copa del Mundo de la FIFA Sub-17 en Qatar 2025 luego de eliminar a Argentina.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Por el pase a los Cuartos de Final! Así puedes ver el México vs. Portugal

    En lo que fue una edición inédita del Mundial Sub-17 Qatar 2025 con 48 selecciones nacionales participantes y una fase de Dieciseisavos de Final nunca antes jugada en este torneo, México vs. Portugal se jugarán el pase a la siguiente ronda en los Octavos de Final.

    La Selección Mexicana viene de eliminar en dramáticos penales a la Selección de Argentina que dirige Diego Placente, el mismo entrenador que echó al Tricolor en el Mundial Sub-20 dentro de los Cuartos de Final.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL MÉXICO VS. PORTUGAL DEL MUNDIAL SUB-17

    Estas selecciones se enfrentaron una vez en partido de carácter amistoso en esta categoría con triunfo de 4-2 de Portugal en septiembre de 2022, por lo que será la primera ocasión que se vean cara a cara en una Copa del Mundo de la FIFA Sub-17.

    Portugal viene de eliminar a Bélgica en Dieciseisavos de Final y será la primera vez en esta edición que se mida a un combinado nacional de América, pues se enfrentó en Fase de Grupos a Nueva Caledonia, Marruecos y Japón.

    • Cuándo es el México vs. Portugal del Mundial Sub-17: el partido es el martes 18 de noviembre en Doha, Catar.
    • A qué hora es el México vs. Portugal del Mundial Sub-17: el juego es a las 7:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos velo a las 8:00 horas tiempo del Este, 7:00 horas tiempo del Centro y 5:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el México vs. Portugal del Mundial Sub-17: sigue la transmisión en vivo por la señal de Canal 9, TUDN y ViX en México.

