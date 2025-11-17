Video ¡Por el pase a los Cuartos de Final! Así puedes ver el México vs. Portugal

En lo que fue una edición inédita del Mundial Sub-17 Qatar 2025 con 48 selecciones nacionales participantes y una fase de Dieciseisavos de Final nunca antes jugada en este torneo, México vs. Portugal se jugarán el pase a la siguiente ronda en los Octavos de Final.

HORARIO Y DÓNDE VER EL MÉXICO VS. PORTUGAL DEL MUNDIAL SUB-17

Estas selecciones se enfrentaron una vez en partido de carácter amistoso en esta categoría con triunfo de 4-2 de Portugal en septiembre de 2022, por lo que será la primera ocasión que se vean cara a cara en una Copa del Mundo de la FIFA Sub-17.

Portugal viene de eliminar a Bélgica en Dieciseisavos de Final y será la primera vez en esta edición que se mida a un combinado nacional de América, pues se enfrentó en Fase de Grupos a Nueva Caledonia, Marruecos y Japón.