Mundial Sub-17: Quedaron definidos los partidos de ronda de Octavos de Final
La selección de Burkina Faso dio la gran sorpresa en el cierre de los Dieciseisavos de Final.
El cierre de los Dieciseisavos dejó algunas sorpresas y con ello quedó definida la ronda de Octavos de Final del Mundial Sub-17 que se celebrado en Catar.
Luego de la dramática y emocionante clasificación de México ante Argentina por la vía de los penales, este sábado 15 de noviembre 8 selecciones más se unieron para dar forma a los Octavos.
Portugal, próximo rival de la Selección Mexicana, fue una de las primeras selecciones en clasificar a la siguiente ronda. Se le unieron Mali, Suiza, Francia, Irlanda, Marruecos y Brasil.
CLASIFICADOS A LOS OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB-17
Este domingo, Inglaterra, Italia, Corea del Norte, Japón, Austria, Uzbekistán, Uganda y Burkina Faso hicieron lo mismo, siendo esta última la selección que dio la sorpresa al eliminar por la mínima ventaja a Alemania.
- Mali
- Portugal
- Suiza
- Francia
- México
- Irlanda
- Marruecos
- Brasil
- Inglaterra
- Italia
- Corea del Norte
- Japón
- Austria
- Uzbekistán
- Uganda
- Burkina Faso
