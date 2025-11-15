    Mundial Sub-17

    Mundial Sub-17: Quedaron definidos los partidos de ronda de Octavos de Final

    La selección de Burkina Faso dio la gran sorpresa en el cierre de los Dieciseisavos de Final.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Sorpresa en Octavos de Final del Mundial Sub-17!

    El cierre de los Dieciseisavos dejó algunas sorpresas y con ello quedó definida la ronda de Octavos de Final del Mundial Sub-17 que se celebrado en Catar.

    Luego de la dramática y emocionante clasificación de México ante Argentina por la vía de los penales, este sábado 15 de noviembre 8 selecciones más se unieron para dar forma a los Octavos.

    PUBLICIDAD

    Portugal, próximo rival de la Selección Mexicana, fue una de las primeras selecciones en clasificar a la siguiente ronda. Se le unieron Mali, Suiza, Francia, Irlanda, Marruecos y Brasil.

    CLASIFICADOS A LOS OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB-17

    Este domingo, Inglaterra, Italia, Corea del Norte, Japón, Austria, Uzbekistán, Uganda y Burkina Faso hicieron lo mismo, siendo esta última la selección que dio la sorpresa al eliminar por la mínima ventaja a Alemania.

    • Mali
    • Portugal
    • Suiza
    • Francia
    • México
    • Irlanda
    • Marruecos
    • Brasil
    • Inglaterra
    • Italia
    • Corea del Norte
    • Japón
    • Austria
    • Uzbekistán
    • Uganda
    • Burkina Faso

    Más sobre Mundial Sub-17

    2:17
    ¡Sorpresa en Octavos de Final del Mundial Sub-17!

    ¡Sorpresa en Octavos de Final del Mundial Sub-17!

    1 min
    Portugal, próximo rival de México en Octavos de Final del Mundial Sub-17

    Portugal, próximo rival de México en Octavos de Final del Mundial Sub-17

    2:39
    Los goles que convirtieron a Portugal en el próximo rival de México

    Los goles que convirtieron a Portugal en el próximo rival de México

    1:15
    México, en penales, logra la hazaña y elimina a Argentina del Mundial Sub-17

    México, en penales, logra la hazaña y elimina a Argentina del Mundial Sub-17

    2 min
    Resumen México vs. Argentina: goles y resultado partido del Mundial Sub-17

    Resumen México vs. Argentina: goles y resultado partido del Mundial Sub-17

    Relacionados:
    Mundial Sub-17

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX