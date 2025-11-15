Video ¡Sorpresa en Octavos de Final del Mundial Sub-17!

El cierre de los Dieciseisavos dejó algunas sorpresas y con ello quedó definida la ronda de Octavos de Final del Mundial Sub-17 que se celebrado en Catar.

Luego de la dramática y emocionante clasificación de México ante Argentina por la vía de los penales, este sábado 15 de noviembre 8 selecciones más se unieron para dar forma a los Octavos.

Portugal, próximo rival de la Selección Mexicana, fue una de las primeras selecciones en clasificar a la siguiente ronda. Se le unieron Mali, Suiza, Francia, Irlanda, Marruecos y Brasil.

CLASIFICADOS A LOS OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB-17

Este domingo, Inglaterra, Italia, Corea del Norte, Japón, Austria, Uzbekistán, Uganda y Burkina Faso hicieron lo mismo, siendo esta última la selección que dio la sorpresa al eliminar por la mínima ventaja a Alemania.