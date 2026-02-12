Mundial Sub-17 México derrota a Trinidad y Tobago y clasifica al Mundial Sub-17 El combinado tricolor ligó su cuarto triunfo consecutivo en el premundial y jugará en Qatar 2026

La Selección Mexicana Sub-17 consiguió su pase al Mundial de la categoría que se disputará en Qatar al imponerse al combinado de Trinidad y Tobago para ligar su cuarta victoria en el premundial de Concacaf y finalizar en el primer lugar del grupo A.

El conjunto tricolor tenía prácticamente su lugar en la justa mundialista, solo una tragedia lo dejaba afuera, pero ante los locales se mostraron superiores para quedarse con el triunfo por 2-1.

El primer gol del Tri llegó hasta la segunda parte por medio de Jesús Orduño a los 82 minutos, el segundo tanto llegó cuatro minutos más tarde gracias a un cabezazo de Adán Sánchez.

Mientras que Trinidad y Tobago descontó en el tiempo de compensación desde el punto penal.

La Selección Mexicana se suma a Estados Unidos, Panamá, Haití, Costa Rica, Cuba, Jamaica y Honduras como los invitados de Concacaf para el Mundial Sub 17 de Qatar 2026.