    Mundial Sub-17

    México Sub-17 clasifica en el Mundial gracias a tarjetas rojas de Arabia Saudita

    El Tri juvenil se enfrentará a Argentina por los Octavos de Final.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Así fue la jugada milagrosa con la que México avanzó a 16avos del Mundial sub 17

    La Selección Mexicana Sub-17 logró el milagro en el Mundial de la categoría tras clasificarse a Dieciseisavos de Final en el cierre de la Fase de Grupos.

    Los mexicanos deberán agradecer a la selección de Mali, que logró derrotar 2-0 a Arabia Saudita, y a la suerte, ya que los saudíes dieron el boleto a los mexicanos por las dos tarjetas rojas que sufrieron durante el torneo.

    Arabia Saudita registró sus únicas dos expulsiones en su primer partido ante Austria y fueron estas las que los condenaron en el cierre de la Fase de Grupos.

    México no sumó una sola cartulina roja, por lo están en la siguiente ronda de manera milagrosa y enfrentarán a Argentina, su némsis histórica en todas las categorías en las que se han enfrentando, ya que la Albiceleste quedó primera en la clasificación.

    SELECCIONES CLASIFICADAS A DIECISEISAVOS DEL MUNDIAL SUB-17

    • Portugal
    • Argentina
    • Italia
    • Brasil
    • Zambia
    • Austria
    • Estados Unidos
    • República de Irlanda
    • Bélgica
    • Japón
    • Senegal
    • Croacia
    • Sudáfrica
    • Egipto
    • Venezuela
    • Suiza
    • Corea del Norte
    • Corea del Sur
    • Marruecos
    • Alemania
    • Colombia
    • Túnez
    • Inglaterra
    • Francia
    • Canadá
    • Uganda
    • Uzbekistán
    • Paraguay
    • República Checa
    • Burkina Faso
    • Mali
    • México

