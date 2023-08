Tercer Grado Deportivo | Marion Reimers afirma que Luis Rubiales representa el machismo

"Rubiales representa lo que muchísimas en España, Italia y en otros lugares donde la ultradecha está empezando a tener un peso importante, piensan, muchísimos hombres piensan como Rubiales porque no encuentran otros hombres que le digan 'oye, aquí no'. Es importante abrir esta conversación porque seguimos diciendo 'es un monstruo', no, viven entre nosotros"