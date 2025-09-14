    Futbol

    Muere Jaime 'Chelona' Rodríguez, leyenda de El Salvador, con 66 años

    El histórico defensa de La Selecta jugó en la Liga MX con León y Atlas, y disputó el Mundial de España 1982.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Muere leyenda de El Salvador y exjugador de la Liga MX

    El futbol salvadoreño está de luto luego de que la mañana de este domingo se diera a conocer la muerte de Jaime ‘Chelona’ Rodríguez con 66 años de edad.

    Su hijo, Kevin Rodríguez, fue quien anunció en sus redes sociales el fallecimiento del histórico defensa de La Selecta y que pasó por la Liga MX con León y Atlas.

    Según fuentes cercanas a la familia, ‘Chelona’ Rodríguez perdió la vida en Estados Unidos a causa de un paro cardíaco.

    El León mexicano, equipo en el que militó de 1982 a 1985 y de 1986 a 1987, lamentó la muerte del salvadoreño a través de un comunicado.

    “Club León lamenta el sensible fallecimiento de Jaime ‘Chelona’ Rodríguez, exjugador de nuestro equipo y referente del futbol salvadoreño. Nos unimos a la pena que embarga a toda su familia, amigos y excompañeros”, publicó La Fiera.

    El legado de ‘Chelona’ Rodríguez en El Salvador

    Jaime ‘Chelona’ Rodríguez fue parte de la generación dorada de la selección salvadoreña que participó en el Mundial de España 1982.

    En aquella Copa del Mundo, el defensa jugó de titular los tres partidos de la Fase de Grupos ante Argentina, Bélgica y Hungría, inclusive llegó a marcar a Diego Armando Maradona.

    Además de León y Atlas, ‘Chelona’ Rodríguez figuró en diferentes equipos del mundo como el Alianza FC y FAS de El Salvador; el Bayer Uerdingen de Alemania; el Kokkolan PV de Finlandia; y el Nippon Kokan y Yokohama Flügels de Japón.

    Tras retirarse como jugador en 1994, ‘Chelona’ Rodríguez siguió vinculado en el futbol salvadoreño. Fundó la Academia “La Chelona” dedicada a la formación juvenil, de la cual han salido jugadores que después formarían parte de la selección de El Salvador.

    También tuvo cargos administrativos y de entrenador en el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), así como también fue auxiliar del técnico mexicano Carlos de los Cobos en el camino de La Selecta rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010.

