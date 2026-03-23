    Futbol

    Muere futbolista colombiano por colapso en partido Sub-20

    El jugador de Millonarios FC, Santiago Castrillón, falleció por colapso en compromiso del Torneo Nacional Sub-20.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    DEP Santiago Castrillón.
    DEP Santiago Castrillón.
    Imagen Club Millonarios.

    El club Millonarios informó que el pasado sábado el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub 20.

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    Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad, al norte de la ciudad donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular.

    A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos. Hoy el futbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza.

    El club colombiano escribió en sus redes sociales: "Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo.

    Santiago no solo jugaba al futbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros".

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