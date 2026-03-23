Muere futbolista colombiano por colapso en partido Sub-20
El jugador de Millonarios FC, Santiago Castrillón, falleció por colapso en compromiso del Torneo Nacional Sub-20.
El club Millonarios informó que el pasado sábado el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub 20.
Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad, al norte de la ciudad donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular.
A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos. Hoy el futbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza.
El club colombiano escribió en sus redes sociales: "Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo.
Santiago no solo jugaba al futbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros".