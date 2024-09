David Faitelson reaccionó a la muerte de André Marín, periodista y compañero de TUDN este lunes 16 de septiembre por la madrugada.

En la introducción de su programa Faitelson sin Censura, al analista de TUDN dedicó unas emotivas palabras a André Marín, sobre todo al recordar pasajes que vivieron en muchos momentos.

"No sé por dónde empezar, trato de entender lo que pasó, trago saliba, me tranquilizo y luego volteó a mi izquierda sobre el asiento 23F, ahí tirado sobre la ventanilla, un adolescente de 15 años llora, mientras las lágrimas ruedan por sus mejilas, voltea y me dice de pronto 'oye David y después de esto seguiremos siendo amigos'".

David Faitelson recordó algunas vivencias junto a André Marín como en el Mundial Estados Unidos 1994 en New Jersey cuando casi fue detenido por la policía para defenderlo.

"El vuelo a Monterrey me parece eterno, lo abrazo, 'tienes que ser fuerte' y mis pensamientos vuelven a viajar hacia el infinito tiempo. Le digo '¿Qué haces ahí, te vas a caer?', pero él no me hace caso mientras que desde lo alto de un árbol intenta grabar un entrenamiento de la selección".

Faitelson suspiró en varias ocasiones, recordó el sufrimiento que vivió en los últimos años y afirmó que podría pasar horas y horas de las anécdotas junto a André Marín en sus 35 años de conocerlo.

"No estoy con demasiado ánimo, he perdido esta madrugada a más que un profesional, que un reportero legendario, he perdido a un amigo entrañable, casi un hermano, con el que goce, sufrí, lloré, viví, aprendí y también crecí. Sí, André... tu papá no ha muerto... sigue y seguirás siempre con nosotros".