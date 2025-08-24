Apenas llegó Edson Álvarez al Fenerbahce y José Mourinho podría abandonar el club turco para volver a la Premier League, justo de donde viene el mexicano.

Y es que el diario inglés The Sun reporta que Mourinho es la opción número uno del Nottingham Forest para reemplazar a Nuno Espirito Santo, quien podría ser despedido porque su relación con el dueño del equipo (Evangelos Marinakis) se rompió en las últimas semanas.

PUBLICIDAD

Mourinho tiene contrato con el Fenerbahce hasta el 2026, pero en Inglaterra añaden que el Nottingham Forest estaría dispuesto a pagar su cláusula de rescisión.

El entrenador portugués de 62 años cuenta con experiencia de sobra en la Premier League tras haber dirigido al Chelsea, Manchester United y Tottenham.

En su primer año en el Fenerbahce, Mourinho quedó subcampeón al finalizar la Superliga de Turquía con 84 puntos tras 26 victorias, seis empates y cuatro derrotas.

The Special One pidió el fichaje de Edson Álvarez para reforzar su mediocampo en busca de ganar el título esta temporada.

Incluso, los fans del West Ham criticaron al equipo por la salida del mexicano, a quien calificaron como uno de sus “mejores jugadores”.

La salida de Mourinho del Fenerbahce podría afectar a Edson Álvarez, pues el portugués fue clave para que el mexicano se decantara por el club turco a menos de un año del Mundial 2026.