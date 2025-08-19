    Edson Álvarez

    Surgen tres nuevas ofertas por Edson Álvarez de equipos top de Europa

    Estos clubes se suman al interés del Fenerbahçe que ya había logrado un acuerdo con West Ham.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Última hora! Tres equipos top de Europa ofertan por Edson Álvarez

    El futuro de Edson Álvarez aún no se define pese a que el West Ham ya logró un acuerdo con el Fenerbahçe de Turquía para su cesión a petición de José Mourinho.

    El periodista turco Yagız Sabuncuoglu reporta que, de última hora, tres equipos importantes de Europa presentaron ofertas iniciales al West Ham por el mediocampista mexicano.

    Esos clubes son el Inter de Milán, el Porto y el Borussia Dortmund, equipo al que se quedó muy cerca de llegar hace dos años, antes de firmar con los Hammers.

    El periodista europeo señala que Edson Álvarez está confundido con las ofertas, pues parecía que su futuro estaría en el Fenerbahçe que incluso ya le mandó una oferta económica y está a la espera de ser aceptada por el Machín.

    En caso de que los demás clubes igualen o superen la oferta del Fenerbahçe al West Ham, sería el futbolista mexicano el que tuviera la última palabra.

    Edson Álvarez busca un nuevo equipo en donde tenga regularidad y luche por títulos esta temporada para llegar lo mejor preparado y motivado al Mundial 2026.

    El Machín se perfila a salir del West Ham tras dos temporadas en las que jugó 73 partidos con saldo de dos goles, tres asistencias, 24 tarjetas amarillas y dos rojas.

    Video ¡Más cerca que nunca! Los detalles que separan a Edson de su nuevo club

