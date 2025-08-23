Seguidores del West Ham explotan tras la salida de Edson Álvarez

El West Ham United hizo oficial este sábado la salida de Edson Álvarez, quien jugará cedido en el Fenerbahçe de Turquía la presente temporada.

El mediocampista mexicano, que llegó hace dos temporadas al club inglés, fue traspasado en calidad de préstamo con una cláusula de compra no obligatoria al cojunto turco.

La noticia no cayó nada bien entre los aficionados de los ‘Hammers’, que veían en ‘El Machín’ a un referente por su entrega dentro del campo. La molestpia fue aún mayor tras la goleada 1-5 sufrida el viernes en casa contra Chelsea, resultado que mantiene al equipo de Graham Potter en el último lugar de la Premier League.

Los hinchas reclamaron a la directiva por desprenderse de un jugador clave y no tardaron en ironizar sobre la operación, confiando en que el mexicano pueda volver a Londres después del Mundial 2026.

Estos son algunos mensajes de los fan reclamando por la salida de Edson

"El club está podrido desde arriba. La cantidad de jugadores que se unen a otros clubes y se convierten en jugadores excepcionales es asombrosa".

"El único medio que teníamos con algo de voracidad y pasión, se fue. Deberíamos construir un mediocampo con ritmo para complementar a Álvarez, no reemplazarlo. Es una locura".

"Vendes al único centrocampista que hubiera podido hacer algo anoche".

"(La salida de Edson) En gran momento. Jodidamente hermoso".

“Ya de por sí molestos con la derrota, el anuncio de la partida de Edson Álvarez cayó como un balde de agua fría”.

El actual capitán del Tri llegó al West Ham procedente del Ajax como uno de sus fichajes estelares en el verano del 2023 y, tras una primer buena temporada, perdió protagonismo debido a lesiones y suspensiones que afectaron su continuidad y rendimiento con el club inglés.