    Juliana Pantoja estalla contra Iker Casillas por negar su relación

    La modelo colombiana dio tremendas declaraciones en las que aseguró que rechazó al portero campeón del mundo con España “por higiene”.

    Emmanuel R. Marroquín.
    La modelo colombiana Juliana Pantoja reveló en entrevista con Telecinco de España que sí mantuvo una relación amistosa y cercana con el campeón del mundo con España en el Mundial de Sudáfrica 2010.

    Se trata de Iker Casillas, quien negó que mantuviera una relación con Juliana Pantoja, lo que hizo enojar a la sudamericana y destapó su vínculo con el futbolista e incluso negó que fuera más allá de la amistad, no por que no quisiera, sino por “higiene”.

    “Como muchas otras chicas estamos muy cansadas de que se nos niegue cuando existen pruebas que existen cosas que corroboran la existencia de un vínculo”, exploo Juliana Pantoja para el canal español.

    “Las imágenes hablan por sí solas y hay otros periodistas que han visto las conversaciones que hemos tenido, donde ha habido videollamadas, viajes, donde él ha dicho que me paga todo.

    “A salir con él no he accedido porque en mi casa no es una persona deseada, mi mamá hasta me escondía hasta el pasaporte”, indicó en un audio que se difundió en la más reciente semana aunada a la declaración que la que rechazó las insinuaciones de Iker Casillas por “cuestiones de higiene”.

    IKER CASILLAS REACCIONA ANTE LAS DECLARACIONES DE JULIANA PANTOJA

    Ante ello, Iker Casillas, quien también mantiene un vínculo con Chicharito y ha sido colocado al nivel de Memo Ochoa, se mostró molesto cada vez que se le cuestionó sobre esta relación sentimental e incluso llegó a publicar un texto a través de sus redes sociales.

    “Me voy a Colombia. Grupo de gente. Playa. Aguadillas. Lo normal. Soltero desde hace 4 años. Te lo pasas bien. Alguien habla de ti. Tres semanas en medios de comunicación. ¿No hay más gilipollas a los que sacar? No, no hay. Solo existo yo. Hace años que deje mi profesión”, posteó el exguardameta y leyenda del Real Madrid.


