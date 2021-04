Seis partidos imperdibles en el fin de semana de debut de la MLS 2021

La MLS está de regreso, y la nueva temporada de la liga norteamericana inicia esta noche, e incluye un fin de semana de acción, con partidos que no puedes perderte de ninguna manera. La esperanza de los equipos de Major League Soccer se ponen en marcha este, y éstos son los seis juegos más atractivos:

HOUSTON DYNAMO FC vs SAN JOSE EARTHQUAKES BBVA Stadium - Houston, Texas Viernes, 8 pm ET | MLS Live en ESPN +

ORLANDO CITY SC vs ATLANTA UNITED FC Exploria Stadium - Orlando, Florida Sábado, 3 pm ET | UniMás, TUDN



LAFC vs AUSTIN FC

Banc of California Stadium - Los Ángeles, California

Sábado, 6 pm ET | FOX Deportes