Gabriel Heinze sienta las bases del juego de Atlanta United

El técnico argentino fue claro: el haber pasado de ronda no es de por sí satisfactorio; Atlanta United tiene objetivos ambiciosos y para conseguirlos el plantel debe corregir varios errores que en opinión del entrenador están presentes en su juego.

“Es un trabajo colectivo, no es si la defensa o el medio o los delanteros y más cuando hablamos de algo defensivo. Creo que es la totalidad de las líneas del equipo lo que sostiene una defensa y también pudimos haber recibido un gol hoy”, comentó Heinze tras el partido de revancha ante Liga Deportiva Alajuelense , de Costa Rica .

“Hay que seguir jugando minutos y minutos y la mejoría hay que hacerla en todo. Siempre hay para mejorar, pero no se puede mejorar o no se puede buscar mejorar si no se juega. Lo que tenemos que hacer es jugar, equivocarnos mucho y de ahí mejorar”, comentó.