Inter Miami ¡Leo Messi no acudirá a jugar a Puerto Rico, por esta razón! A través de un mensaje en sus redes sociales, el astro argentino explica la razón que no le permite jugar en Puerto Rico, un partido de preparación.

Leo Messi presenta una molestia muscular, por lo que no jugará el partido de preparación ante Independiente del Valle, que estaba programado para este fin de semana, en Puerto Rico, de cara a la temporada regular de la MLS.

En la nación boricua había una gran expectativa por ver al astro argentino, al agotarse las entradas para el compromiso de preparación, aunque se reprogramará el partido para el 26 de febrero.

“Le quería mandar un mensaje a toda la gente de Puerto Rico, tanto a los que iban a ver el entrenamiento, como el partido”, asegura en el mensaje Messi, en su hogar. Leo señala que en el juego en Ecuador terminó con una molestia y por eso salió antes de cambio.

Leo Messi no participó en el entrenamiento de este día con el Inter Miami debido a la distensión muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida en el partido ante el Barcelona SC en Ecuador, que persiste desde entonces.