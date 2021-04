Austin FC: todo lo que debes saber sobre la nueva franquicia de MLS

También en 2019, Josh Wolff (con experiencia previa como técnico asistente en D.C. United , Columbus Crew SC y la selección de Estados Unidos ) fue nombrado oficialmente como entrenador de Austin FC . El cargo de director deportivo del club texano quedó en poder de Claudio Reyna , quien previamente había tenido esa misma función en New York City FC .

Desde antes de su puesta en marcha oficial, Austin FC cuenta con varios grupos de animación y de aficionados, como Austin Anthem , Los Verdes , Burnt Orange Brigade y Oak Army New Braunfels .

Austin FC debutará de manera oficial en MLS en un partido como visitante frente a LAFC en el Banc of California Stadium el 17 de abril. El conjunto saldrá a la cancha por primera vez con una lista interesante de efectivos, que incluye a los jugadores franquicia Cecilio Domínguez (con pasado en el Club América de México e Independiente de Argentina) y Tomás Pochettino (surgido de Boca Juniors, y con pasado reciente en Talleres de Córoba). El conjunto se completa con otros buenos futbolistas, con experiencia previa en otros equipos de Major League Soccer, como Alexander Ring (New York City FC), Matt Besler (Sporting Kansas City), Ulises Segura (D.C. United), Diego Fagúndez (New England Revolution), Héctor Jiménez (Columbus Crew SC) y Nick Lima (San Jose Earthquakes), entre otros.