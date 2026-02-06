    James Rodríguez

    James Rodríguez habla sobre regresar al futbol de su país y sorprende a todos

    El crack colombiano explicó, también, porque eligió para jugar a Minnesota United de la MLS.

    Por:
    Omar Carrillo
    James Rodríguez dio su primera conferencia de prensa como jugador del Minnesota United y habló sobre regresar pronto al futbol de Colombia, sobre el frío de la ciudad e incluso acerca de porque escogió para jugar al club de la MLS.

    "El futbol colombiano no está todavía dentro de mis planes. En un futuro uno nunca sabe nada, pero desde el primer momento quería jugar acá, afuera. En cuanto a Colombia, sería raro decir que no porque en el futbol uno nunca sabe, pero quiero vivir el día a día", explicó.

    Sobre el frío de una de las ciudades más al norte de los Estados Unidos, el mediocampista no le vio ningún problema. Después de todo ya fue futbolista también en otra ciudad muy fría cuando jugó en el Bayern.

    "Ya había estado en una ciudad fría como lo era Múnich. Así que no creo que vaya a ver problema con eso", sentenció.

    Finalmente, se refirió a si había hablado con el Néstor Lorenzo, el técnico de la selección de su país y explicó porque escogió a ese club de la MLS para jugar.

    "Sí he estado en contacto con el profe Néstor. Él sabe todos estos pasos. En los últimos días también he estado en contacto con él. Una comunicación buena, es una persona que me ha ayudado mucho. Hablé con él, me dijo que no lo pensara es una liga que podía estar bien y que aquí va a ser la copa del mundo también. Sería un paso fácil también", concluyó.

