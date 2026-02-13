Inter Miami CF Messi firma autógrafos y cumple sueños en un semáforo Un par de seguidores se encontraron al 10 argentino del Inter Miami en donde menos se esperaban y les firmó de todo.

Video Messi firma autógrafo y cumple un sueño en un semáforo

Y de pronto te encuentras a tu ídolo en un semáforo. Te vuelves loco, él baja el cristal de su elegante coche, te habla y te firma las playeras, las hojas, lo que le des, todavía te estrecha la mano varias veces y te deja tomar fotos.

Eso fue exactamente lo que les pasó a dos aficionados del campeón de la MLS, Inter Miami, y de su caiptán, Lionel Messi, en un video que se hizo viral en redes sociales.

Un adulto y un niño (con la playera del club de Miami con el 10 y el apellido de Lio en la espalda), se encontraron al astro parado en su vehículo esperando el cambio de luces de un semáforo.

De inmediato, le pidieron su firma en un par de playeras, mientra le tomaban fotos y videos, y finalmente le estrecharon la mano. Incluso sonrió cuando le dieron las gracias. Y a manera de agradecimiento, gritaron: "vamos Argentina".

Al final de las imágenes se puede ver la felicidad de ambos entre lágrimas.

Lionel Messi se prepara para el inicio del campeonato de la MLS a finales de febrero y esta semana presento una molestia muscular y no pudo jugar un partido de preparación ante Independiente del Valleprogramado para este fin de semana en Puerto Rico.

Es más, el duelo se pospuso mientras el astro se recupera, ya que la molestia que le aqueja necesita al menos 10 días para su recuperación por lo que no pone en riesgo su presencia para el primer juego del Inter de la campaña de la MLS que se celebrará el 21 de febrero ante LAFC.