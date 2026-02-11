    James Rodríguez

    ¿Dardo al León? James Rodríguez: "He ido a clubes que no eran el camino correcto para mí”

    Sin embargo, el mediocampista colombiano asegura que sus decisiones sobre los clubes siempre fueron tomadas desde el corazón.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Dardo a León? James: "He ido a clubes que no eran el camino correcto para mí”


    James Rodríguez, nuevo jugador de Minnesota United, está por debutar en la MLS, pero mientras eso ocurre se ha dado tiempo para hablar con The Athletic del New York Times y entre otras cosas confesó que piensa que no todas sus decisiones respecto a los clubes fueron buenas, pero eso sí siempre las hizo desde el corazón.

    PUBLICIDAD

    Más sobre MLS

    Así fue el primer gol de Berterame con el Inter Miami, ¡a pase de Messi!
    1:27

    Así fue el primer gol de Berterame con el Inter Miami, ¡a pase de Messi!

    MLS
    James Rodríguez habla sobre regresar al futbol de su país y sorprende a todos
    1 mins

    James Rodríguez habla sobre regresar al futbol de su país y sorprende a todos

    MLS
    James Rodríguez habla sobre regresar pronto al futbol de su país y sorprende a todos
    1:49

    James Rodríguez habla sobre regresar pronto al futbol de su país y sorprende a todos

    MLS
    James Rodríguez sorprende con primeras palabras como jugador de Minnesota
    1:19

    James Rodríguez sorprende con primeras palabras como jugador de Minnesota

    MLS
    La verdadera razón por la que Berterame no ha podido entrenar con Messi en Miami
    1 mins

    La verdadera razón por la que Berterame no ha podido entrenar con Messi en Miami

    MLS
    Revelan la inesperada razón por la que Berterame no puede entrenar con Messi
    1:55

    Revelan la inesperada razón por la que Berterame no puede entrenar con Messi

    MLS
    James Rodríguez es oficialmente jugador del Minnesota United de la MLS
    1 mins

    James Rodríguez es oficialmente jugador del Minnesota United de la MLS

    MLS
    James Rodríguez jugará en la MLS de cara al Mundial 2026
    1 mins

    James Rodríguez jugará en la MLS de cara al Mundial 2026

    MLS
    ¡Berterame debuta en triunfo del Inter Miami en partido de preparación!
    1 mins

    ¡Berterame debuta en triunfo del Inter Miami en partido de preparación!

    MLS
    Berterame confía en Messi para anotar "muchos goles" en Inter Miami
    1 mins

    Berterame confía en Messi para anotar "muchos goles" en Inter Miami

    MLS

    No todos, pero he ido a clubes que no eran el camino correcto para mí, pero era lo que mi corazón me dictaba. De todo se aprende, y a medida que te haces mayor, te das cuenta de dónde te equivocaste y dónde fallaste. Entonces intentas no volver a tomar el mismo camino”, explicó a la publicación estadounidense.

    Y añadió enfático: “Creo que, obviamente, ha habido más cosas buenas que malas en mi carrera. Si uno fuera perfecto, la vida no tendría magia, ¿verdad? Esa es la magia de la vida: poder cometer errores”.

    James estuvo sin equipo luego de su partido del León de la Liga MX, pero comentó que estuvo entrenando de manera personalizada y está listo para jugar.

    “Pensé más bien: ‘Tranquilo, todo va a salir bien’. Nunca he sido de los que responden a todas esas cosas, porque siempre he pensado que uno habla en el campo. Si me pidieran jugar un partido ahora mismo, estaría listo”, explicó.

    Cosa que ocurrirá el 21 de febrero próximo cuando Minnesota abra su temporada de la MLS ante Austin en el Q2 Stadium.

    Video Mundial 2018: La lesión de James Rodríguez
    Relacionados:
    James RodríguezMinnesota United FC

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX