James Rodríguez ¿Dardo al León? James Rodríguez: "He ido a clubes que no eran el camino correcto para mí” Sin embargo, el mediocampista colombiano asegura que sus decisiones sobre los clubes siempre fueron tomadas desde el corazón.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video ¿Dardo a León? James: "He ido a clubes que no eran el camino correcto para mí”



James Rodríguez, nuevo jugador de Minnesota United, está por debutar en la MLS, pero mientras eso ocurre se ha dado tiempo para hablar con The Athletic del New York Times y entre otras cosas confesó que piensa que no todas sus decisiones respecto a los clubes fueron buenas, pero eso sí siempre las hizo desde el corazón.

PUBLICIDAD

“No todos, pero he ido a clubes que no eran el camino correcto para mí, pero era lo que mi corazón me dictaba. De todo se aprende, y a medida que te haces mayor, te das cuenta de dónde te equivocaste y dónde fallaste. Entonces intentas no volver a tomar el mismo camino”, explicó a la publicación estadounidense.

Y añadió enfático: “Creo que, obviamente, ha habido más cosas buenas que malas en mi carrera. Si uno fuera perfecto, la vida no tendría magia, ¿verdad? Esa es la magia de la vida: poder cometer errores”.

James estuvo sin equipo luego de su partido del León de la Liga MX, pero comentó que estuvo entrenando de manera personalizada y está listo para jugar.

“Pensé más bien: ‘Tranquilo, todo va a salir bien’. Nunca he sido de los que responden a todas esas cosas, porque siempre he pensado que uno habla en el campo. Si me pidieran jugar un partido ahora mismo, estaría listo”, explicó.

Cosa que ocurrirá el 21 de febrero próximo cuando Minnesota abra su temporada de la MLS ante Austin en el Q2 Stadium.